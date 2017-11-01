مقابل کسانی که در راه تحقق پروژه ها سنگ اندازی کنند می ایستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر چهارشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی افزود: اگر قرار است در اجرای پروژه ای قوانین رعایت شود، باید از ابتدای کار این مبحث مورد توجه قرار بگیرد.

احمدی ابراز داشت: امروز که پروژه ها به پیشرفت هایی مانند ۳۰ درصد رسیده است، بهانه ها پذیرفتنی نیست و دستگاه ها باید در قبال مکاتبات پاسخگو باشند و همکاری لازم را داشته باشند.

احمدی با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی از اهم موضوعات است و سیاست های اصل ۴۴ نیز روی این موضوع تاکید دارد.

وی خاطرنشان کرد: دنیا به این تجربه رسیده است که این راه، راه خوبی است و باید از آن بهره برد.

احمدی بیان داشت: در زمان های برگزاری جلسات لازم است که بالاترین سطح مدیریتی دستگاه در جلسه حضور داشته باشند و هرگونه تغییر برای حضور معاون در جلسه با اطلاع استانداری و آمادگی لازم معاون در آن حوزه باشد.

استاندار با اشاره به احصای مشکلات پروژه ها بیان داشت: مدیران باید ابتدا در جلسات حضور پیدا کنند و پس از احصای مشکلات در شورای مدیران خود مطرح کرده و به حل مشکلات بپردازند.

احمدی احصای پروژه های قابل واگذاری دستگاه ها با مشخص کردن جدول زمانی را ضروری دانست.