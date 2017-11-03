تردد ۶۶۰ هزار زائر از مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در جمع خبرنگاران افزود: شهر و جاده های استان ایلام کاملا حسینی شده است، روز گذشته بیش از ۱۷۰ هزار تردد از مرز مهران ثبت شده است.

وی گفت: تا این لحظه در مجموع از مرز مهران نزدیک به ۶۶۰ هزار زائر ورود و خروج داشته است.

سلیمانی دشتکی اظهار داشت: با توجه به این که ۵۰ درصد زائران از مرز مهران عبور می کنند تمهیدات خوبی در این راستا اندیشیده شده است، افراد غیر مجاز به طور کامل کنترل می شوند.

وی افزود: در مسیر پل زائر تا مرز ۵ لایه کنترلی ایجاد شده که افرادی که غیر قانونی و بدون ویزا وارد می شوند جلوگیری و ممانعت می شود.

استاندار ایلام افزود: از تمام زائرین درخواست داریم که بدون مجوز به مرز مراجعه نکنند به طور کامل این افراد شناسایی و عودت داده می شوند افرادی که از گذرنامه و ویزا قانونی برخوردار هستند می توانند از مرز عبور کنند و به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند.