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۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

کیفیت برگزاری اولین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) مطلوب بود

کیفیت برگزاری اولین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) مطلوب بود

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: کیفیت برگزاری کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) مطلوب و در شان مردم استان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد احمدی  در در مراسم تقدیر از اعضای ستاد کنگره آیت الله ملک حسینی (ره) در دانشگاه یاسوج افزود: هدف از برگزاری این کنگره گرامیداشت شخصیت علمی و معنوی آن عالم وارسته بود.

وی بیان داشت: با برنامه ریزی درست در سالهای آینده کیفیت برگزاری این کنگره را می توان بالاتر برد.

احمدی تکریم بزرگان علوم دینی در استان را تکریم هویت دینی و خدمتگذاری به مردم عنوان کرد و افزود: برای ارائه الگو مناسب به نسل جوان باید در جهت تقویت این فرهنگ تکریم تلاش کرد.

وی اظهار داشت: راه اندازی بنیاد حفظ آثار نماینده فقید ولی فقیه در استان امری ضروری است و دستگاههای اجرایی استان نیز این آمادگی را دارند که در آستانه برگزاری این کنگره از همه ظرفیتها و امکانات برای بالا بردن کیفیت این کنگره استفاده کنند.

کد مطلب 4133445

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