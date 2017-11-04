کیفیت برگزاری اولین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) مطلوب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد احمدی در در مراسم تقدیر از اعضای ستاد کنگره آیت الله ملک حسینی (ره) در دانشگاه یاسوج افزود: هدف از برگزاری این کنگره گرامیداشت شخصیت علمی و معنوی آن عالم وارسته بود.

وی بیان داشت: با برنامه ریزی درست در سالهای آینده کیفیت برگزاری این کنگره را می توان بالاتر برد.

احمدی تکریم بزرگان علوم دینی در استان را تکریم هویت دینی و خدمتگذاری به مردم عنوان کرد و افزود: برای ارائه الگو مناسب به نسل جوان باید در جهت تقویت این فرهنگ تکریم تلاش کرد.

وی اظهار داشت: راه اندازی بنیاد حفظ آثار نماینده فقید ولی فقیه در استان امری ضروری است و دستگاههای اجرایی استان نیز این آمادگی را دارند که در آستانه برگزاری این کنگره از همه ظرفیتها و امکانات برای بالا بردن کیفیت این کنگره استفاده کنند.