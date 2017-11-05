به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معرفی کتاب «چهره‌های موسیقی ایران معاصر» نوشته هوشنگ اتحاد که به تازگی توسط نشر نو چاپ شده، روز چهارشنبه ۱۷ آبان در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

عناوین مختلف این کتاب به ترتیب عبارت اند از: آقا علی اکبر فراهانی معروف به جناب میرزا، آقا غلامحسین معروف به دماغ کج، آلفرد ژان باپتیست لومر، علی اکبر شیرازی معروف به شیدا، میرزا عبدالله، علی خان نایب السلطنه معروف به حنجره دریده، اسدالله اصفهانی معروف به نایب اسدالله، محمدصادق سرورالملک، حبیب سماع حضور، سید احمدخان ساوه‌ای سارنگی، میرزا حسینقلی معروف به جناب میرزا، محمدنصیر حسینی ملقب به فرصت الدوله معروف به فرصت شیرازی و میرزاآقا سید رحیم اصفهانی، غلامرضا مین باشیان معروف به سالارمعزز، مهدی قلی خان هدایت ملقب به مخبرالسلطنه معروف به خانِ خانان، علی خان دولو قاجار ملقب به صفاعلی معروف به ظهیرالدوله، ابوالحسن اقبال آذر معروف به اقبال السلطان، حسین اسماعیل زاده، حسین هنگ آفرین معروف به حسین خان «رِ»، غلامحسین درویش معروف به درویش خان، مهدی صلحی معروف به منتظم الحکما، حاج آقا محمد ایرانی مجرد معروف به حاج آقا محمد، حسین خضوعی معروف به میرزا حسین ساعت ساز، ابراهیم آژنگ معروف به ابراهیم ویولنی، سید محمد صادق شهاب اصفهانی معروف به شهاب چشم دریده، باقرخان رامشگر، اُوانس آبکاریان معروف به یحیی دوم، مهدی نوایی، اسماعیل قهرمانی، تقی دانشور معروف به اعلم السلطان، حسن وحید دستگردی ملقب به سلطان الشعرا، جهانگیر حسام معروف به حسام السلطنه.

محمد سریر، عبدالرحمان نجل رحیم، ایرج پارسی نژاد، بهروز مبصری و فرهاد فخرالدینی از جمله چهره‌هایی هستند که در نشست معرفی این کتاب حضور پیدا می‌کنند. اجرای برنامه این نشست نیز به عهده عباس سجادی خواهد بود.

این برنامه روز چهارشنبه ۱۷ آبان از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان آیت الله طالقانی، خیابان موسوی شمالی (فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر برگزار می‌شود.