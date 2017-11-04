۱۷۰۰ امدادگر و پزشک ایرانی در عراق خدمات رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی عصر امروز در جریان بازدید از امکانات و تجهیزات موقعیت هلال احمر خوزستان در مرز شلمچه افزود: هلال احمر جمهوری اسلامی همچون سالها و البته قدری گسترده تر در سال جاری به لحاظ لجستیکی، کیفیت کار و هم مدت خدمات رسانی برای زائران فعالیت می کند.

وی اظهار کرد: لجستیک ما در سه استان مجاور عراق یعنی خوزستان، ایلام و کرمانشاه به تعداد ۳۰ دستگاه آمبولانس در سه پایانه مرزی خدمات رسانی می کنند.

پیوندی تصریح کرد: بالغ بر هفت هزار و ۹۰۰ نفر از امدادگران، نجات گران و کارکنان ما چه در سه استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه و چه از سایر استانها، خدمات رسانی را تکمیل می کنند ضمن آنکه پنج بالگرد در اینجا مستقر شدند تا اگر خدای ناکرده حادثه ای رخ داد بتوانند سریعا وارد عمل شوند.

رئیس جمعیت هلال احمر ایران با اشاره به اینکه در عراق هم تسهیلات مناسبی فراهم شده است، بیان کرد: در بازدیدی که از این کشور داشتم، متوجه شدیم که همکاری لازم، خوب و دقیقی را با هلال احمر عراق داریم. درمانگاه ثابت، آمبولانس های متعدد، اتوبوس آمبولانس، تمامی امکانات مورد نیاز در آنجا فراهم است.

پیوندی با اشاره به افزایش دو برابر حجم دارو و تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز در عراق افزود: امدادگران، پرستاران و پزشکان حداقل هزار و ۴۰۰ نفر در داخل عراق به خدمت گرفته شده اند و اینها حاکی از آن است که هلال احمر خواسته در جهت آسایش و آرامش زائران تلاش کنند.

وی تصریح کرد: هلال احمر در خارج از کشور تنها ارگانی است که بهداشت و درمان ایرانیان خارج از کشور را عهده دار است و از این بابت وظیفه زیادی را بر دوش خود احساس می کنیم و بایستی از همه این تلاش ها و اقدامات قدردانی کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور افزود: امسال به طور جَسته و گریخته تصادفاتی را در عراق داشتیم به طور مثال دیشب در استان بدره تصادفی بود که چندین مجروح داشت؛ بالاخره اتفاقاتی از این دست دور از انتظار نیست. وقتی دو سه میلیون نفر از ایران و بیش از ۱۵ میلیون نفر در داخل عراق و جمعیتی نیز از مسلمانان شیعی از سایر کشورها به عراق می آیند بروز اتفاقات دور از انتظار نیست.

پیوندی اظهار کرد: از آنجایی که زیرساختهای کافی در عراق مهیا نشده به همین دلیل بروز چنین اتفاقاتی دور از انتظار نیست، اما به نسبت جمعیت و شرایطی که ایجاد می شود و ازدحام لحظه ای آنچه که اتفاق افتاده قابل قبول است اما ما بایستی کاری کنیم تا این اتفاقات باز هم به حداقل برسد و اگر اتفاقی رخ داد بتوانیم در اسرع وقت و در همه جا پشتیبان مردم خودمان و سایر کسانی که به ما مراجعه می کنند، باشیم.

وی تصریح کرد: استان خوزستان استان پیشرو و پیشگامی است؛ همچون استان ایلام اما در خوزستان دو پایانه مرزی داریم و مردم از این طریق ضمن یادآوری خاطرات دفاع مقدس با توجه به فضای معنوی موجود از برکات این فضا نیز بهره مند می شوند، تلاش تمامی مسئولان هلال احمر در مرکز و شهرهای مختلف استان خوزستان قابل تقدیر است.