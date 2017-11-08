دل نوشته ولایتی برای پیاده روی عظیم اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب، با انتشار تصویری از اربعین و پیاده روی این ایام، مطلبی را منتشر کرده است.

متن کامل پیام بدین شرح زیر است:

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)؛ اربعین دیگری فرا رسید و میلیون ها دل عاشق را در هوای حرم اباعبدالله الحسین(ع) و عتبات مقدسه بی قرار کرد و خیل عظیمی از آنان را در صفوفی به هم پیوسته، رهسپار دیار عشق و ایثار در پیاده روی اربعین کرد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: مصیبت محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا و حزن و اندوه این ایام بر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را با هیچ وصفی نمی توان ترسیم کرد و همه شیعیان و علاقه مندان به این خاندان و به ویژه ایرانیان ولایت مدار با قلب های مملو از سوز و حزن، در غم این روزها عزادارند و بر سر و سینه می کوبند.

از خیل مشتاقان و راه پیمایان اربعین و همه عزاداران حسینی التماس دعا دارم و صحت و سلامت برای آنان مسئلت می کنم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با عنایات اهل بیت (ع) شاهد توفیقات روز افزون مردم شریف و بزرگ ایران اسلامی و این مرز و بوم باشیم.

ان شا الله