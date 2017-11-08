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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰

با پیامی اینستاگرامی؛

دل نوشته ولایتی برای پیاده روی عظیم اربعین حسینی

دل نوشته ولایتی برای پیاده روی عظیم اربعین حسینی

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب در دلنوشته خود به مناسبت اربعین نوشت: اربعین دیگری فرا رسید و میلیون ها دل عاشق را در هوای حرم اباعبدالله الحسین(ع) و عتبات مقدسه بی قرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب، با انتشار تصویری از اربعین و پیاده روی این ایام، مطلبی را منتشر کرده است.

متن کامل پیام بدین شرح زیر است:

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)؛ اربعین دیگری فرا رسید و میلیون ها دل عاشق را در هوای حرم اباعبدالله الحسین(ع) و عتبات مقدسه بی قرار کرد و خیل عظیمی از آنان را در صفوفی به هم پیوسته، رهسپار دیار عشق و ایثار در پیاده روی اربعین کرد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: مصیبت محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا و حزن و اندوه این ایام بر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را با هیچ وصفی نمی توان ترسیم کرد و همه شیعیان و علاقه مندان به این خاندان و به ویژه ایرانیان ولایت مدار با قلب های مملو از سوز و حزن، در غم این روزها عزادارند و بر سر و سینه می کوبند.

از خیل مشتاقان و راه پیمایان اربعین و همه عزاداران حسینی التماس دعا دارم و صحت و سلامت برای آنان مسئلت می کنم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با عنایات اهل بیت (ع) شاهد توفیقات روز افزون مردم شریف و بزرگ ایران اسلامی و این مرز و بوم باشیم.

ان شا الله

کد مطلب 4138271
محمد مهدی ملکی

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