آنچه در نیروی دریایی اتفاق افتاد حاصل حرکت در راه ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش گفت: همه کارکنان نیروی دریایی باید به شعار راه ما راه حسین (ع) است توجه و بدانند که حرکت در مسیر، کار عظیمی است.

وی با تشکر از سرلشکر موسوی برای اعتماد به او گفت: امیدوارم در مسئولیت جدید موفق باشم.

امیر سیاری با اشاره به موفقیت های به دست آمده در نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: آنچه در نیروی دریایی ارتش اتفاق افتاده عنایت خداوند متعال و حرکت در راه ولایت فقیه و تلاش همه کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش است.

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: حمایت سلسله مراتب فرماندهی ارتش که همواره ما را مورد حمایت قرار داده‌اند و تلاش و کوشش، از خود گذشتگی و ولایتمداری کارکنان نیروی دریایی باعث موفقیت‌های این سال‌های نیروی دریایی بوده است. بنده همواره گفته‌ام که کارکنان نیروی دریایی ایثارگر، ولایتمدار، مؤمن و تلاشگر هستند.

امیر سیاری با بیان اینکه اهمیت دریا بر هیچ کس پوشیده نیست، گفت: راه پیشرفت در دنیای حاضر و آینده دریا است، چرا که دریا تامین کننده اصلی نیازهای بشری در آینده خواهد بود و امروز تمام کشورهایی که به دریا راه دارند با تلاش و سرعت بیشتری در راستای پیشرفت‌هایی دریایی حرکت می‌کنند.

وی افزود: امروز شاهد هستیم که علی‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه کشورهای قدرتمند در عرصه دریایی دنیا فرماندهانشان اعلام می‌کنند که قرن حاضر قرن کوری دریا است یعنی هنوز قابلیت‌های دریا به درستی شناخته نشده است که این موضوع خیلی مهم است که باید به آن توجه کرد.

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: مقام معظم رهبری از سال ۸۶ فرمودند که سواحل دریای عمان بسیار برای ما اهمیت دارد و نظر ایشان توسعه فعالیت‌های دریایی نیروی دریایی ارتش بوده است.

امیر سیاری با بیان اینکه هیچ پیشرفتی در دریا بدونه امنیت و اقتدار دریایی ایجاد نمی شود تاکید کرد: اگر ما صدها سال نتوانستیم از امکانات دریا استفاده کنیم دلیل آن کارشکنی‌ها و دشمنی‌های کشورهای استعمارگر بوده است. نیروی دریایی یک نیروی علمی، نظامی، بین‌المللی و سیاسی است که می تواند مانند وزارت امور خارجه در راستای توسعه دیپلماسی کشور نقش فعال ایفا کند.

وی با بیان اینکه ما امروز در مدیترانه، دریای سرخ و اقیانوس هند در حال دریانوردی هستیم، گفت: به گفته مقام معظم رهبری تنها دریانوردی صرف خود نشاندهنده اقتدار نیروی دریایی است.

امیر سیاری گفت: به فرموده حضرت آقا، نیروی انسانی ارزشمندی در نیروی دریایی مشغول به کار است، نیروهایی که روزی تنها در خلیج فارس فعالیت می‌کردند امروز قادر هستند ۵ ماه دریانوردی را تجربه کنند و دیگر مدار ۱۰ درجه را نیز قبول نداشته و هدف نیروی دریایی باید دریانوردی در آب‌های آزاد میان اروپا و آمریکا باشد؛ این هدف در آینده نزدیک به زودی تحقق پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به دیدار فرماندهان نیروی دریایی با رهبر معظم انقلاب گفت: بنابر فرموده اقا حضور در شمال اقیانوس اطلس برنامه نیروی دریایی ارتش است و کارکنان نشان داده اند که می توانند به این مهم دست پیدا کنند.

معاون هماهنگ کننده ارتش در پایان تصریح کرد: تمامی پیشرفت های نیروی های مسلح و به ویژه نیروی دریایی راهبردی ارتش حاصل فرامین امام راحل ، مقام معظم رهبری و خون شهدا است. از همه عزیزانی که در این راه مارا یاری کردند از ارتش، سپاه و دیگر نیروهای مسلح تشکر می کنم و بارها گفته ام که در حفاظت از منافع ایران در آب ها سپاه و ارتش لازم و ملزوم هم هستند.