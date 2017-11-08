نداجا را در مسیر تحقق آرمان های انقلاب پیش خواهیم برد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار «حسین خانزادی» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه آیین معارفه خود به عنوان فرمانده جدید نداجا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ادامه دادن راهی که امیر سیاری شروع کرده، کار دشواری است.

وی افزود: با برنامه ریزی، تمرکز و توکل به خدا راه را ادامه می‌دهیم و قطعا با تصویری که مقام معظم رهبری با تدبیر خود برای ما ارائه فرمودند، این مسیر را طی می‌کنیم.

امیر خانزادی گفت: نداجا را با تلاش مضاعف در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی پیش خواهیم برد.

