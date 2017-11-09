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۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۴۰

خبرگزاری تاس خبر داد:

فرود اضطراری یک بالگرد روسیه/بی‌اطلاعی از سرنوشت ۱۰ خدمه

فرود اضطراری یک بالگرد روسیه/بی‌اطلاعی از سرنوشت ۱۰ خدمه

یک فروند بالگرد مدل Mi-۸ روسیه با ۱۰ خدمه به دلایل نامعلومی اعلام فرود اضطراری کرده است و به دلیل قطع تماس تا کنون خبری از سرنوشت ۱۰ خدمه آن در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فوریت های اضطراری روسیه در گزارشی به خبرگزاری تاس اعلام کرد که یک فروند بالگرد مدل Mi-۸ این کشور با ۱۰ خدمه امروز پنجشنبه به دلایل نامعلومی اعلام فرود اضطراری کرده است.

بر اساس گزارش های واصله، این بالگرد در منطقه «ایزهمسکی» (Izhemsky) واقع در جمهوری «کومی» در شمال غرب روسیه فرود آمده است.

منبع آگاه مذکور در ادامه تأکید کرد که تماس با این بالگرد به طور کامل قطع شده است و لذا تا کنون خبری از سرنوشت ۱۰ خدمه آن در دست نیست.

تا کنون جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است.

کد مطلب 4139595

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