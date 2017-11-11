اقدام خلاف قانون دانشگاهها در جذب استاد/عناوین ساختگی سندیت ندارد

محمدرضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پذیرش عضو هیات علمی خارج از روند جذب وزارت علوم گفت: به هیچ عنوان خارج از روند جذب، فردی به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها پذیرش نمی شود.

وی ادامه ادامه داد: دانشگاه ها برخی مواقع قراردادهای داخلی منعقد می کنند و برروی این قراردادها اسامی ساختگی مانند قرارداد مشروط، پیمانی مشروط، همکار علمی و همیار علمی قرار می دهند که این اسامی اصلا سندیتی ندارد و برای داوطلب، دانشگاه و مرکز جذب چیزی جز ایجاد مشکل ندارد.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: اگر افرادی تحت اسامی عنوان شده، در دانشگاه ها مشغول به کار هستند، این عناوین سندیت ندارد و در قانون برای آن تعریفی ارائه نشده است.

وی گفت: اعضای هیات علمی بعد از طی فراخوان جذب، اول به صورت پیمانی، پذیرش شده سپس به صورت رسمی آزمایشی تغییر وضعیت داده و بعد از آن به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می دهند، چیز دیگری جز این سه مورد در قانون استخدام نداریم.

وی درباره اینکه آیا دانشگاه هایی که این افراد را تحت عنوان قرارداد مشروط و پیمانی مشروط به کار می گیرند خلاف قانون فعالیت می کنند، افزود: خود دانشگاه ها این عناوین را خلق می کنند، در قانون تعریفی برای آن ارائه نشده، قانون تنها اجازه داده است یک سال قبل از اینکه عضویت پیمانی فرد توسط مرکز جذب تایید شود، قرار داد داخلی منعقد کند و دانشگاه با بودجه اختصاصی خود، حقوق وی را پرداخت کند.

وی افزود: نباید دانشگاه‌ها اسامی ساختگی برای این موارد درست کنند و بنویسند عضو هیات علمی، بلکه باید در قرارداد این افراد بنویسند، قرارداد خرید خدمات علمی، مثل سایر قرار دادها که اسم آن به هیچ عنوان هیات علمی نیست.

رضوان طلب افزود: این همه استاد حق التدریس داریم آیا می توانند بگویند ما عضو هیات علمی هستیم. با وجود اینکه در قبال واحدهای مشخصی که تدریس می کنند، حقوق نیز می گیرند اما نام آن استخدام به عنوان عضو هیات علمی نیست.