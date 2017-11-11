نقد دو دفتر شعر مژگان عباسلو در«یک ماه یک کتاب»

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کتاب از مژگان عباسلو با عنوان‌های «از سیب‌ها بپرس» و «هم‌قفسان» در دهمین جلسه نقد کتاب شعر زنان بررسی خواهد شد.

این جلسه سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه ساعت ۱۶ با حضور شاعر این کتاب ها و همچنین منصوره نیکوگفتار، فریبا یوسفی و زهیر توکلی برگزار می‌شود.

برنامه «یک ماه، یک کتاب» ، هر ماه به یک شاعر و نقد تازه‌ترین آثار مکتوب وی در قالب یک نشست ادبی میپردازد.

علاقه‌مندان برای حضور در دهمین جلسه نقد کتاب شعر زنان می‌توانند به آدرس: خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، سالن مرحوم امیرحسین فردی مراجعه کنند.

نهمین جلسه از نشست نقد کتاب شعر زنان به نقد و بررسی دو کتاب از «کبری موسوی قهفرخی»با عنوان‌های «اقلیماه» و « شبدر چهارپر» اختصاص داشت.