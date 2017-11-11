به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پیش نشست تخصصی همایش ملی فلسفه عرفان با موضوع «فلسفه عرفان» روز دوشنبه مورخ ۲۲ آبان ماه جاری با همکاری دانشکده الهیات دانشگاه قم برگزار می‌شود.

در این نشست تخصصی حجت الاسلام و المسلمین علیرضا قائمی‌نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سید احمد فاضلی مدیر گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم به عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت الاسلام و المسلمین علی فضلی خواهد بود.

همایش ملی فلسفه عرفان دوم آذر ماه سال جاری با حضور صاحبنظران این حوزه در شهر قم برگزار می‌شود.

نشست تخصصی فلسفه عرفان روز دوشنبه مورخ ۲۲ آبان ماه جاری با همکاری دانشکده الهیات دانشگاه قم از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در تالار اندیشه این دانشگاه به نشانی: بلوار غدیر، بعد از شهرک قدس برگزار خواهد شد.