به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نمایندگی ولی فقیه در هرمزگان، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در دیدار با اعضای شورای شهر بندرعباس با اشاره به بوی بد و آلودگی خورهای بندرعباس گفت: اگر در خصوص مشکلات خورها تدبیر شود خورها می توانند تبدیل به فرصت شوند.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت های موجود استفاده کامل شود تصریح کرد: از زمانی که اسلام وارد ایران شده است چنین مسجدی(مسجد جامع) به این بزرگی و شکوه و عظمت ساخته نشده است.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه انقلاب ما انقلاب مسجد بود گفت: مسجد جامع بندرعباس تبدیل به یک افتخار ملی شده است.

وی با بیان اینکه باید از تجربیات شهرداران و مدیران سابق استفاده کرد و از انها مشورت گرفت گفت: افتخار میکنم که از ساحل بندرعباس نگهداری کردم و نگذاشتم ساخت و ساز غیرقانونی مانع استفاده عموم مردم از دریا شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه ساخت ساز ساحل خلاف صریح و بین قانونی است گفت: شورای اسلامی شهر جایگاه بزرگی دارد و باید محکم مقابل کارهای غیرقانونی بایستد.

وی با بیان اینکه خط سیاسی من خط رهبری است گفت: من هیچوقت کاری به جناح چپ و راست نداشته و ندارم و قانون باید برای همه یکسان باشد.

آیت الله نعیم آبادی با بیان اینکه جلوگیری بنده در برابر ساخت و ساز ساحل برایم سنگین تمام شده است گفت: با همه وجود به راهم برای خدمت به مردم ادامه میدهم.

در این جلسه اسلام باوقار رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به وظایف اعضای شورای شهر در قبال مردم گفت: شورای پنجم به صورت یکپارچه دور هم جمع شدند تا با هم افزایی و همکاری خدمات بسیار خوبی را به مردم ارائه دهیم.

حجت الاسلام عامری عضور شورای شهر بندرعباس نیز در این جلسه با بیان اینکه کار برای مردم بر هر چیز دیگر غلبه دارد گفت: به لحاظ قانونی هر کدام از اعضا کمیسیونی دارند و هر کس بهتر می تواند در زمینه تخصصی خود سخن بگوید اما در حوزه فرهنگی که بنده در آن فعالیت دارم٬ ضعف در زیرساخت ها است.

وی با بیان اینکه سازمان ها باید در خدمات به مردم هم افزایی کنند گفت: حضرت ایت الله نعیم ابادی در تمام سال هایی که در بندرعباسد خدمت کردند همواره نسبت به مردم هرمزگان نگاه پدرانه ای داشته و دارند.

عضو شورای شهر بندرعباس با بیان اینکه همه ما نیاز به موعظه های بزرگوارانه حضرت آیت الله نعیم آبادی داریم خاطرنشان کرد:از ایشان دعوت میکنیم ماهانه با حضور در شهرداری بندرعباس و ایراد موعظه، سلامت معنوی همه ما را فراهم سازند.

وی با اشاره به اینکه امام جمعه بندرعباس پروژه عظیم مصلی(مسجد جامع) شهر را برای خدا و در جهت رفاه مردم پیگیری میکنند تاکید کرد: باید از همت و اقتدار ایشان در ساخت مسجد جامع بندرعباس تقدیر شود.

پرویز سالاری دیگر عضو شورای شهر بندرعباس نیز با بیان اینکه ایت الله نعیم ابادی علمدار جنگ فرهنگی در استان هستند گفت: فرهنگ ما مورد ظلم قرار گرفته است و باید فکری به حال فرهنگ جامعه کرد.

وی با ستایش فعالیت های نماینده محترم ولی فقیه در هرمزگان در زمینه فرهنگ گفت:‌مهندسی فرهنگی که رهبری فرمودند را میشود در عملکرد امام جمعه بندرعباس دید.

سالاری با اشاره به پروژه مصلی بندرعباس گفت: مهمترین المان شهری که در شهر داریم حاصل زحمات شما( پروژه مسجد جامع بندرعباس) است.

کیانوش جهانبخش عضو شورای شهر نیز در این دیدار گفت: خطبه های حضرت آیت الله نعیم آبادی همیشه موجب میشود دستگاه ها بیدار شوند و در راستای خدمت به مردم گام بردارند.

عسکری زاده یکی از اعضای شورای شهر نیز با بیان اینکه وضعیت وحدت در استان با حضور آیت الله نعیم آبادی تقویت شده است گفت:‌ باید فکری به هر حال شرایط صنعتی، ورزشی، رفاهی و اقتصادی مردم داشته باشیم.