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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۱۴

وضعیت هوای تهران قرمز است؛ افزایش شاخص آلودگی هوا

وضعیت هوای تهران قرمز است؛ افزایش شاخص آلودگی هوا

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون بر روی عدد ۱۵۳ قرار گرفته و هوا در وضعیت قرمز و آلوده برای همه گروه های جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون بر روی عدد ۱۵۳ قرار گرفته و هوا در وضعیت قرمز و آلوده برای همه گروه های جامعه است.

همچنین میانگین شاخص هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۱۲ و در وضعیت آلوده برای گروه های حساس قرار داشته است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۴۳ روز در شرایط قابل قبول، ۱۳۲ روز ناسالم در هوای برای گروه‌های حساس، ۲۶ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

کد مطلب 6731627

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
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      رئیس محیط زیست به خاطر بی کفایتی باید برکنار شود. هر روز مازوت سوزی گسترده!

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