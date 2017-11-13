به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد بحران سازمان بهزیستی کشور به منظور رسیدگی و کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه، هم اکنون با حضور مدیران و معاونان ستادی در محل دفتر قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی کشور در حال برگزاری است.

فرهاد اقطار رئیس دبیرخانه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور گفت: در پی وقوع زلزله در چند استان کشور از جمله استان کرمانشاه، ایلام و برخی از استان های دیگر، سازمان بهزیستی کشور اقدامات اولیه جهت امدادرسانی به زلزله زدگان را از ساعات اولیه وقوع زلزله آغاز کرده است.

وی تصریح کرد: تعدادی تخته پتو، بسته‌های موادغذایی و وسایل گرمایشی از مراکز بهزیستی استان های همجوار مناطق زلزله زده برای زلزله زدگان ارسال شده است.

رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: چنانچه مردم کشور بخواهند کمک‌های خود را در قالب اجناس مورد نیاز زلزله زدگان شامل پتو، لباس گرم و موادغذایی و همچنین وسایل گرمایشی به دست زلزله زدگان برسانند، می‌توانند این وسایل را به اداره کل بهزیستی محل زندگی خود تحویل دهند.

اقطار خاطرنشان کرد: اجناس مورد نیاز زلزله زدگان در قالب کمک هایی که از سوی مردم به سازمان بهزیستی ارسال می شود، بلافاصله به مناطق زلزله زده ارسال خواهد شد.

وی اضافه کرد: در صورتی که مردم کشور تمایل به واریز کمک های نقدی برای زلزله زدگان داشته باشند، می‌توانند این کمک ها را از طریق شماره حساب 90190 سازمان واریز کنند و در صورت کسب اطلاعات بیشتر برای هماهنگی دریافت و ارسال کمک‌های مردمی با شماره 021-66762107 دفتر مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور تماس بگیرند.

رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: تیم‌های پزشکی داوطلب نیز از سوی سازمان بهزیستی کشور به مناطق زلزله زده اعزام می شوند و پزشکان داوطلب می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان بهزیستی به نشانی charity.behzisti.net برای اعزام ثبت نام کنند و بر اساس نیاز به مناطق اعزام خواهند شد.