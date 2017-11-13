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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۵۷

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تماس تلفنی نخست وزیر ترکیه با جهانگیری

تماس تلفنی نخست وزیر ترکیه با جهانگیری

نخست وزیر ترکیه در تماس تلفنی با معاون اول رییس جمهور،ضمن تسلیت درگذشت شماری از هموطنانمان درجریان وقوع زلزله وابراز همدردی بامردم ایران، ازخداوند برای مجروحین این حادثه شفای عاجل مسالت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این مکالمه تلفنی با قدردانی از ابراز لطف و همدردی دولت و ملت ترکیه با مردم ایران، گفت: زلزله ای که در غرب ایران رخ داد بسیار شدید بود و تا کنون بیش از ۴۰۰ نفر از هموطنانمان در این حادثه جان باخته اند و برخی شهرهای استان کرمانشاه دچار آسیب جدی شده اند.

معاون اول رییس جمهور ابراز امیدواری کرد با بسیج امکانات و اهتمام جدی مسئولین و نیروهای امدادی، این حادثه مدیریت شده و عملیات آواربرداری و کمک به مصدومین هرچه سریعتر انجام شود.

بینالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه نیز در این تماس تلفنی ضمن اعلام همدردی دولت و ملت ترکیه با مردم ایران، از آمادگی کشورش برای اعزام نیروهای امدادی و کمک رسانی به مناطق زلزله زده ایران خبر داد.

کد مطلب 4143853

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