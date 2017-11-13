تماس تلفنی نخست وزیر ترکیه با جهانگیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این مکالمه تلفنی با قدردانی از ابراز لطف و همدردی دولت و ملت ترکیه با مردم ایران، گفت: زلزله ای که در غرب ایران رخ داد بسیار شدید بود و تا کنون بیش از ۴۰۰ نفر از هموطنانمان در این حادثه جان باخته اند و برخی شهرهای استان کرمانشاه دچار آسیب جدی شده اند.

معاون اول رییس جمهور ابراز امیدواری کرد با بسیج امکانات و اهتمام جدی مسئولین و نیروهای امدادی، این حادثه مدیریت شده و عملیات آواربرداری و کمک به مصدومین هرچه سریعتر انجام شود.

بینالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه نیز در این تماس تلفنی ضمن اعلام همدردی دولت و ملت ترکیه با مردم ایران، از آمادگی کشورش برای اعزام نیروهای امدادی و کمک رسانی به مناطق زلزله زده ایران خبر داد.