به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه ۲۶ آبان ماه، خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «دولت نتوانست فاینانسور بیابد/ایرباس هواپیماهای ایران را حراج کرد» ، خبر داد: ۴ فروند هواپیمای ایرباس A۳۲۰ که قرار بود از سوی ایرباس به ایران تحویل شود، بدلیل ناتوانی دولت در تامین فاینانسور، به نام سایر کشورها رجیستر شد.

اگرچه گزارش شفاف و مستند مهر، اشاره به تغییر رجیستری این چهار فروند هواپیما داشت و بحثی درباره لغو قرارداد ایران و ایرباس در گزارش مهر مطرح نشده بود اما بعد از انتشار گزارش مهر، برخی مقامات وزارت راه و برخی رسانه‌های منتسب به دولت و صنعت هوانوردی، با فرافکنی و دادن آدرس غلط، تلاش کردند ذهن افکار عمومی را از موضوع اصلی منحرف کنند.

از جمله اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل روز شنبه، ۲۷ آبان در گفتگویی، با رد ادعای مطرح شده در گزارش مهر، اعلام کرد که چهارمین هواپیمای متعلق به ایران در تیرماه سال آینده (احتمالا ژوئن ۲۰۱۸) به ایران واگذار خواهد شد.

مدیرعامل وقت هما در ۲۷ اردیبهشت ۹۶ : تحویل ۴ فروند ۳۲۰ تا پایان ۲۰۱۷

این اظهار نظر و وعده تازه فخریه کاشان در حالی مطرح شده است که هم وی و هم مدیرعامل وقت هما طی امسال بارها وعده داده بودند که ۴ فروند ایرباس A ۳۲۰ تا پایان سال ۲۰۱۷(پایان آذرماه امسال) به ایران تحویل داده خواهد شد.

فرهاد پرورش، مدیرعامل سابق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و رئیس فعلی هیئت مدیره هما در ۲۷ اردیبهشت ماه امسال در حاشیه مراسم ورود ۴ فروند هواپیمای ای تی آر ۷۲ ـ ۶۰۰ طی یک نشست خبری اظهار داشت: ایرباس بر اساس قرارداد تا پایان سال ۲۰۱۷ قرار است ۴ فروند ایرباس A ۳۲۰ را علاوه بر ۲ فروند ۳۲۱ که بهمن سال ۹۵ و ۱ فروند ۳۲۰ که در فروردین سال جاری تحویل داده بود، به ایران ایر واگذار کند.

وی همچنین از واگذاری ۵ فروند ایرباس ۳۲۱ و ۴ فروند هواپیمای ۳۲۰ تا پایان سال ۲۰۱۸ خبر داده بود.

بنابر اظهارات فرهاد پرورش، شرکت ایرباس طبق قرارداد باید تا پایان سال ۲۰۱۷ (پایان آذر ماه امسال) ۴ فروند ایرباس A ۳۲۰ و تا پایان سال ۲۰۱۸(پایان آذرماه ۹۷) ۵ فروند ایرباس ۳۲۱ و ۴ فروند هواپیمای ۳۲۰ را به شرکت هواپیمایی هما تحویل دهد.

۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ که آخرین روز سال میلادی محسوب می شود، مصادف با ۲۸ آذر ماه امسال خواهد بود. به معنی دیگر تنها یک ماه تا پایان سال جاری میلادی باقی مانده است.

فخریه کاشان ۲۳ فروردین ۹۶: تحویل ۴ فروند ایرباس ۳۲۰ تا پایان آذر ماه امسال

قائم مقام وزیر راه نیز بارها اعلام کرد که زمان تحویل هواپیماها، طبق زمان بندی مندرج در قرارداد انجام خواهد شد. وی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه امسال در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های حامی دولت گفته بود: تا پایان آذرماه امسال (پایان ۲۰۱۷) ۴ فروند ایرباس A ۳۲۰ به هما تحویل داده خواهد شد.

گزارش مهر درست بود/ ایرباس های ایران به کشورهای دیگر واگذار شد

بنابراین فخریه کاشان در حالی روز شنبه خبر مهر را تکذیب کرد که فراموش کرده است خود او وعده ورود ۴ فروند ۳۲۰ تا پایان ۲۰۱۷ را داده بود و حالا که موعد تحویل آنها رسیده، وعده تازه تحویل، آنهم فقط یک فروند، در تیرماه سال آتی را مطرح کرده است.

چرا که طبق گزارش مستند خبرگزاری مهر، شرکت ایرباس بدلیل ناتوانی ایران در تامین فاینانسور، ۴ فروند هواپیمای مذکور را به نام سایر کشورها رجیستر کرده است.