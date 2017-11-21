قاسم عربیارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به استقرار اولین سامانه جامع اطلاعات مکانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در منطقه شمالشرق کشور، بیان کرد: این سامانه به همت کارشناسان واحد خدمات مهندسی و طرحهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در این منطقه پیاده سازی می شود.
وی افزود: استقرار این سامانه که به صورت پایلوت ابتدا در منطقه شمالشرق و سپس در سطح کشور اجرایی میشود، باعث دسترسی سریع به پروفایل صحیح خطوط لوله با استفاده از اطلاعات توصیفی شامل طول و عرض جغرافیایی خطوط، نقشههای ماهوارها، گسلها، مرزها و شهرها و ... میشود.
جی آی اس برای اولین باز در کشور اجرا میشود
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق درباره مزایای این طرح نیز گفت: مدیریت هرگونه بحران در مسیرخطوط و مراکز انتقال علاوه براطلاعات مرجع خطوط، نیازمند اطلاعات جامعی از دادههای شبکه راهها، کاربری اراضی، نقشههای زمین شناسی و ... است که باید جمع آوری و در یک بانک جامع ذخیره شود، که سامانه جی آی اس همان بانک اطلاعاتی است که این اهمیت طرح را شامل می شود.
عربیارمحمدی در ادامه از بروز صرفه جویی سه میلیارد ریالی در راه اندازی ایستگاه مخابراتی سویز، منطقه شمالشرق خبر داد و گفت: تجهیزات رادیویی در ایستگاه مخابراتی سویز به مثابه تنها ایستگاه مخابراتی باقیمانده از پروژه فاز دو مسیر اصلی تهران –شاهرود –مشهد در هفته جاری به بهره برداری رسید.
وی افزود: تجهیزات مخابراتی شامل رادیوها، دیشها، فیدر و کابل کشی، فلکسیبل و کانکتورفیدر نصب و همچنین آنتنهای ۱۲فوتی در این ایستگاه و پریسکوپهای ۱۷ فوتی ایستگاههای مخابراتی میاندشت و ریوندهیل بر روی دکلهای مخابراتی خود ایستای ۱۲۰متری تنظیم و توسط کارشناسان مخابرات منطقه شمالشرق به پایان رسید که درباره آن باید گفت در این پروژهاز پریسکوپهای موجود در ایستگاههای میاندشت و ریوندهیل، برای اولین بار در کشور استفاده شد.
فرهنگ استفاده بهینه از سوخت در مدارس ترویج میشود
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق گفت: مزایای به کارگیری پریسکوپها در این پروژه علاوه بر تاثیر بسیار مثبت در افزایش کیفیت و قدرت سیگنالهای مایکروویو، صرفهجویی اقتصادی سه میلیارد ریالی در انجام این پروژه بوده و همچنین از میان برداشتن چهار عدد دیش ۱۲ فوتی هایپرفورمنس و ۲۵۰ متر فیدر و حذف هزینههای نصب آنها از مهمترین دلایل این صرفه جویی است.
یارمحمدی در ادامه به فرهنگ سازی در راستای استفاده بهینه از انرژی پرداخت و گفت: شرکت خطوط لوله شمالشرق در این راستا، نسبت به نقاشی محیطی، اعزام کارشناس به مدارس و ... اقدام کرده که یکی از اصلیترین محاسن اجرای چنین طرحهایی در مدارس، تاثیرگذاری فرهنگی محسوب می شود که با فرهنگ سازی و پرورش و رشد اجتماعی دانش آموزان، شیوه مصرف بهینه و اصولی از پایه در دانش آموزان نهادینه خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس حاشیه خط لوله به عنوان یکی دیگر از اولویتهای این مجموعه در سالجاری عنوان کرد: این اقدام منطقه شمالشرق در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی این شرکت در اقبال همجواران خط لوله است.
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