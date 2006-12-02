تکفیری ها برخی اعراب را به بهانه مبارزه با اشغالگری به خدمت گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه تلویزیونی العالم، رئیس فراکسیون اکثریت پارلمانی عراق(ائتلاف عراق یکپارچه)،امروز در کنفرانسی مطبوعاتی در امان - پایتخت اردن - با تاکید بر حفظ وحدت و استقلال عراق اعلام کرد: عراق متعلق به همه عراقی هاست.

حکیم همچنین با اشاره به اینکه دولت عراق درحال حاضر با تکفیری ها و صدامیون روبه رواست، اعلام کرد: تکفیری ها، گروه هایی از عربها را به بهانه مقاومت در برابر اشغالگری به خدمت گرفتند.

رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق اعلام کرد: دولت عراق همچنان به علت اشغالگری از لحاظ تشکیلات ضعیف است.

حکیم درپاسخ به سوالی درباره سفردوشنبه آتی وی به آمریکا گفت : دراین سفر به همه مسائل موجود عراق پرداخته می شود.

وی همچنین پیشنهاد "کوفی عنان" دبیرکل سازمان ملل متحد را برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره عراق رد کرد.

رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق درباره تهدید جریان صدر به عقب نشینی از روند سیاسی این کشورگفت: جریان صدرعقب نشینی نکرد، بلکه عضویت خود را در پارلمان و دولت به حالت تعلیق درآورد.