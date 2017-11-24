تیم تایلند بر ترکمنستان غلبه کرد/ پیروزی کره جنوبی بر چین تایپه

به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست مسابقات کبدی زنان قهرمانی آسیا از گروه یک، ظهر جمعه تیم های تایلند و ترکمنستان در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۵۸ بر ۱۷ به سود تایلند پایان رسید.

همزمان با این بازی تیم کره جنوبی موفق شد با نتیجه ۳۲ بر ۲۸ بر تیم چین تایپه غلبه کند.

تیم تایلند در دومین بازی خود عصر امروز مقابل تیم کره جنوبی به میدان می رود. تیم ترکمنستان نیز در بازی دوم خود امشب مقابل تیم کره جنوبی به میدان خواهد رفت.

تیم چین تایپه دومین بازی خود را امشب با تیم مدعی هند برگزار خواهد کرد.

لازم به ذکر است، در گروه یک تیم های هند، کره جنوبی، تایلند، ترکمنستان و چین تایپه و در گروه دو تیم های ایران، ژاپن، سری لانکا، عراق و پاکستان حضور دارند.

دهمین دوره مسابقات کبدی مردان قهرمانی آسیا و پنجمین دوره مسابقات کبدی زنان قهرمانی آسیا از سوم تا پنجم آذرماه به میزبانی گرگان در سالن امام خمینی (ره) این شهرستان در حال برگزاری است.