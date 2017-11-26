به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح یکشنبه در همایش شکوه مقاومت اظهار داشت: بسیج مایه اقتدار نظام اسلامی و هدیه‌ای عرشی از ناحیه خدا به مردم ایران در پرتو انقلاب شکوهمند اسلامی است.

وی با بیان اینکه بسیج نماد حضور در صحنه، مقاومت و پایداری است، خاطرنشان کرد: بسیج الگویی کارآمد از سپاه بدر، احد و خیبر است و به واقع تاریخ ایران گواه این است.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: بسیج هرگاه در صحنه حضور داشته موفق بوده است و همگان شاهد این موضوع در پاسخ به بحران‌های تحمیلی استکبار که در منطقه راه انداخته بود هستند.

راه موفقیت، تفکر بسیجی است

وی بیان کرد: حماسه‌ای که بسیج در عراق و سوریه آفریده شد، نشان داد که راه موفقیت، تفکر و جهاد بسیجی است.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: بسیج در همه صحنه‌ها حرکت‌های بزرگی را از خود نشان داده است و این انقلاب را در راستای تحقق اهداف خود کمک کرده است.

وی بیان کرد: بسیج آینده و راه اقتدار ایران است و به همین خاطر امام (ره) و رهبری تاکید و اهمیت خاصی برای این نهاد قائل بوده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: استان بوشهر از دیرباز در تمامی عرصه‌ها نماد ضد استعماری بوده است و شش قرن مقاومت این استان گواهی بر این موضوع است.