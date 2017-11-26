لزوم عرضه بهداشتی آبزیان در بندرعباس/سلامت مردم قابل مماشات نیست

خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ عرضه محصولات پروتئینی مانند انواع ماهی و فرآورده های دریایی به دلیل فساد پذیری زیاد و مسمومیت های مختلفی که ممکن است برای انسان ایجاد کند، باید در شرایط بهداشتی و کنترل شده ای صورت پذیرد. در حال حاضر در بازار ماهی فروشان پشت شهر بندرعباس عرضه آبزیان به صورت بهداشتی نیست.

عرضه ماهی و میگو در خیابان ها به گونه ای انجام می شود که امکان انتشار بیماری از طریق فروشندگان به آبزی و همچنین انتقال بیماری از آبزیان به انسان وجود دارد. از طرف دیگر محل بساط دستفروشان در حاشیه خیابان به شکلی است که در برخی موارد باعث بروز تصادف با وسایل نقلیه وجود دارد.

یکی از راههای عرضه بهداشتی آبزیان افزایش تعداد بازارهای عرضه ماهی در سطح شهر است تا فروشندگان آبزیان به جای دست فروشی ماهی و میگو در معابر و روی زمین، در محیط های کاملاً بهداشتی اقدام به عرضه آبزیان کنند.

در حال حاضر این شهر تنها دارای ۲ بازارچه عرضه آبزیان دریایی است، این ظرفیت محدود عرضه، جوابگوی حجم زیاد تقاضای شهروندان برای خرید ماهی و میگو و همچنین تامین کننده فرصت های شغلی کافی در این زمینه نیست. به عبارت بهتر، شرایط به گونه ای است که بین عرضه و تقاضای آبزیان دریایی در شهر بیش از ۴۰۰ هزار نفری بندرعباس توازن و تعادل مناسبی وجود ندارد.

محمد جانباز، مدیرکل دامپزشکی استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرستان بندرعباس به دلیل موقعیت دریایی یکی از مهمترین شهر های گردشگری کشور است و نامناسب بودن بازار داغ ماهی فروشان و قرار گرفتن آن در محل پر رفت و آمد شهر موجب شده است بوی نامطلوبی در شهر ایجاد کند.

وی افزود: ماهی فروشان بدون اینکه مسائل بهداشتی را رعایت کنند آبزیان را به فروش می رسانند، و پس از فروش باقیمانده ماهی های پاک شده در کنار ساحل را رها می کنند و نمای ساحل زیبای بندرعباس را نازیبا می کنند و همچنین جمع شدن حیوانات فضای نامطلوبی به شهر داده است.

وی گفت: به دلیل نداشتن شناسنامه بهداشتی ماهی فروشان امکان نظارت کامل بر روی آنها را نداریم و عرضه محصولات آبزی به صورت بهداشتی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مراکز عرضه و توزیع این محصول با اختصاص مکان مناسب و کاملا بهداشتی که با همکاری شهرداری میسر شود تا این محصول به صورت تازه و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد.

عرضه غیر بهداشتی آبزیان در هرمزگان به یک معضل بهداشتی تبدیل شده است

بهروز اکرمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی با ابراز گلایه از وضعیت عرضه آبزیان در سطح شهر بندرعباس بیان داشت: کدام شهر ساحلی کشور را سراغ دارید که عرضه آبزیان آن به شکل نامناسب و غیربهداشتی مانند بندرعباس عرضه شود. باید با تدوین یک برنامه عملیاتی تا پایان امسال عرضه بهداشتی آبزیان، حل شود. عرضه فعلی آبزیان در شهر بندرعباس مطلوب نیست.

وی ابراز داشت: یکی از راه های گسترش بیماری رعایت نکردن مسائل بهداشتی است که در این زمینه لازم است بازار فروش میگو و ماهی ساماندهی و مسائل بهداشتی آن مرتفع شود.

اکرمی عنوان کرد: متاسفانه موضوع حل مشکل آبزیان بارها در کارگروه سلامت مطرح شد ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است و همچنان شاهد عرضه آبزیان در میان خونابه و زباله های ماهی های پاک شده هستیم.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری بندرعباس، علوم پزشکی، دامپزشکی و سایر دستگاههای متولی باید پای کار بیایند و با فراهم کردن شرایط مناسب عرضه آبزیان را ساماندهی کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان بیان داشت: برای عرضه بهداشتی آبزیان همکاری و هماهنگی گسترده دستگاه‌های اجرایی مورد نیاز است.

سید حسین داودی دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی هرمزگان در گفتگو با مهر عنوان کرد: عرضه آبزیان در محیط های خارج از محل عرضه بهداشتی و در کنار خیابان فاقد هر گونه استاندارد و غیر بهداشتی است؛ لذا باید بستری مناسب برای فعالیت افرادی که از این راه کسب درآمد می کنند، فراهم شود تا بتوانند در یک شرایط استاندارد و بهداشتی ارائه خدمت کنند و این امر نیازمند تلاش همه دستگاهها است.

داودی اظهار داشت: فعلا تنها یک مرکز عرضه آبزیان بهداشتی در شهر بندرعباس وجود دارد که شیلات هرمزگان با واگذاری زمین به بخش خصوصی بازار فروشان آبزیان را راه اندازی کرد.

طی سالهای اخیر علیرغم برگزاری جلسات متعدد سلامت و امنیت غذایی و پرداختن به موضوع عرضه آبزیان همچنان شاهد عرضه غیربهداشتی در معابر و محلات توسط دستفروشان هستیم. حتی در کنار بازار ماهی فروشان پشت شهر بندرعباس دستفروشان در کمال آرامش در مقابل چشم مسئولان همچنان به فروش آبزیان مبادرت می ورزند.

سال ۹۳ شیلات استان هرمزگان اقدام به راه اندازی فروشگاه عرضه آبزیان به صورت بهداشتی کرد. در این فروشگاه انواع آبزیان به صورت بهداشتی با به کار گیری از دستگاههای جدید بسته بندی ارائه می شود. تنها مرکز عرضه بهداشتی آبزیان در شهر بندرعباس است. در حالی که شهر بندرعباس به دلیل حجم زیاد مسافران و گردشگران نیازمند ایجاد مراکز بیشتر عرضه آبزیان است.