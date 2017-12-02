  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

ورود «زنانی که با گرگها دویده اند» به ماراتن جشنواره فیلم فجر

ورود «زنانی که با گرگها دویده اند» به ماراتن جشنواره فیلم فجر

سازندگان فیلم سینمایی «زنانی که با گرگها دویده اند» تلاش دارند تا این فیلم را به جشنواره ملی فیلم فجر برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، بعد از پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی «زنانی که با گرگها دویده اند» به کارگردانی امیراطهر سهیلی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شرف الدین تدوین فیلم آغاز شده و ۵۰ درصد  از این مرحله به پایان رسیده است.

همزمان با به نیمه رسیدن تدوین فیلم، فرم حضور در سی و ششمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر توسط سازندگان تکمیل شده است و تلاش دارند تا این فیلم را به جشنواره برسانند.

لعیا زنگنه بازیگر اصلی این فیلم است.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده فیلمنامه: امیراطهر سهیلی و حسام سامری زاده، کارگردان: امیراطهر سهیلی، مدیر فیلمبرداری: علی عظیم زاده، مدیر تولید: حسین رستم پور، طراح صحنه: میثم نویریان، طراح لباس: محبوبه سلطانی، مدیر چهره پردازی: امید گلزاده، مجری چهره پردازی: رعنا فلاحیان، صدابردار: محسن طیبی، مدیر تدارکات: حامد نسطورپور طهرانی، دستیار اول کارگردان: حسام سامری زاده، مدیر برنامه ریزی: رضا شریفی، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، عکاس: اردلان آذرمی، دستیار فیلمبردار: مهدی حسینی، مدیر صحنه: فرهاد رضایی، گروه کارگردانی: مهتاب جامعی، مسعود زرگران، مشاور کارگردان: سعید سهیلی، مشاور رسانه ای: علی زادمهر، مجری طرح: حمیدرضا سهیلی و غلامحسین حیدری، جانشین تهیه کننده: روزبه حسینی کارگر، سرمایه گذاران: امیراطهر سهیلی و روزبه حسینی کارگر و تهیه کننده: محمدرضا شرف الدین.

کد مطلب 4160481
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها