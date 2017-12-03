آغاز فاز دوم رجیستری موبایل از ۳شنبه/ توصیه به خریداران آیفون

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هر گوشی و یا تبلت سیم کارت خور که تا ساعت ۱۲ شب دوشنبه ۱۳ آذرماه در شبکه فعال شده باشد به عنوان گوشی مجاز شناخته می شود اما پس از این تاریخ هر مدل گوشی و تبلت از برند «اپل» که به صورت قانونی وارد کشور نشده و در سامانه های گمرگی و وزارت صنعت ثبت نشده باشد، در شبکه مخابراتی کشور، سرویس نخواهد گرفت.

وی گفت: وزارت صنعت موظف شده که فرآیند را به گونه ای پیش ببرد که از مبدایی که گوشی وارد کشور می شود، چیزی تحت عنوان کد فعالسازی یا هولوگرام، روی جعبه آن نصب شود تا خریدار با داشتن کد فعال سازی، اطمینان داشته باشد که گوشی، قانونی است.

فرآیند ثبت گوشی های اپل در شبکه مخابراتی کشور

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد فرآیندهای ثبت کدفعالسازی در شبکه مخابراتی کشور توضیح داد و گفت: یک فرآیند این است که در زمان خرید گوشی، کاربر با واردکردن سیم کارت درون آن، کد فعالسازی را به همراه شماره سیم کارت به سامانه ای (کددستوری) که به زودی اعلام می شود، ارسال کند تا گوشی در شبکه به ثبت رسیده و سرویس بگیرد.

وی ادامه داد: این اقدام درصورتی با موفقیت اجرا می شود که گوشی قبلا توسط واردکننده، در سامانه های گمرکی ثبت شده باشد. دراین صورت دو کد با هم تطبیق داده می شود و در شبکه سرویس می گیرد.

فلاح جوشقانی افزود: فرآیند دیگر این است که گوشی، خریداری می شود اما خریدار قصد باز کردن و استفاده از گوشی را ندارد. این مشترک می تواند با دریافت کدفعالسازی از فروشنده، هر زمان که سیم کارت را درون گوشی انداخت با اعلام کد فعالسازی به شماره دستوری اعلام شده، آن را در شبکه فعال کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: حتی در صورتی که کاربر بدون توجه به این موارد، سیم کارت را درون گوشی انداخت و آن را روشن کرد، پیامی مبنی براینکه گوشی شما به ثبت نرسیده برای وی ارسال می شود و در این صورت کاربر، یک ماه زمان خواهد داشت تا گوشی را در شبکه به ثبت برساند؛ در غیراینصورت و به دلیل عدم ثبت، گوشی داخل شبکه سرویس نخواهد گرفت، قاچاق تشخیص داده می شود و استفاده از آن غیرممکن است.

مردم «آیفون ثبت نشده» نخرند

وی با اشاره به اینکه تا یک ماه کاربر می تواند با این گوشی، از شبکه مخابراتی کشور سرویس بگیرد اما پس از یک ماه از شبکه خارج می شود، گفت: بنابراین اگر خریداران دیدند که گوشی کد فعالسازی ندارد از خرید آن اجتناب کنند.

رئیس رگولاتوری تاکید کرد: مشترکان درهمین حال می توانند کد شناسه گوشی ( IMEI ) را که روی جعبه گوشی قرار دارد به سامانه ای که به زودی اعلام می شود، ارسال کنند و درصورتی که گفته می شود این گوشی در سامانه گمرک ثبت نشده است، از خرید آن اجتناب کنند. چرا که درصورتیکه گوشی را خریداری کنند برای فرآیند ثبت آن، به دردسر می افتند.

وی با بیان اینکه تامین کننده های گوشی قول دادند که تا ۲ برابر نیاز بازار، گوشی قانونی وارد بازار کنند اضافه کرد: ما در این بازه زمانی ۴۰ روزه (از ۲۸ مهرماه تا ۱۴ آذر) صبر کرده ایم که مطمئن شویم فرآیند به درستی پیش می رود و مردم متضرر نمی شوند.

اپل ۱۱ درصد بازار موبایل را دراختیار دارد

فلاح جوشقانی در مورد انتخاب برند اپل به عنوان اولین برندی که مشمول طرح رجیستری می شود، گفت: اپل از نظر حجم و تعداد، ۱۱ درصد بازار گوشی موبایل ایران را در اختیار دارد و به همین دلیل این طرح را با این مدل که هم سهم خوبی در بازار دارد و هم سهم آن آنقدر نیست که بازار را تحت تاثیر زیاد قرار دهد، شروع کردیم.

وی ادامه داد: این تصمیم طولانی مدت نخواهد بود و ما ظرف مدت مشخص (حدود ۴۵ روز دیگر) ، مدلهای دیگر را وارد این فرآیند خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: درصورتی که مردم ظرف مدت باقی مانده تا ۱۴ آذر، گوشی آیفون بخرند حتما رجیستر و ثبت در شبکه می شود که البته این مشروط به این است که گوشی را روشن کرده و استفاده کنند. نه اینکه آن را امروز خریداری کرده و یک ماه دیگر بخواهند آن را روشن کنند. در آن صورت، گوشی وارد بازه اعمال سیاست رجیستری می شود.

شرایط رجیستری برای گوشیهای مسافری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد گوشیهای آیفون که به صورت مسافری وارد کشور می شوند نیز گفت: اگر گوشی همراه با گردشگر خارجی وارد کشور شود تا یک ماه قابل استفاده است وبرآوردها نشان می دهد که حدود ۹۹ درصد گردشگران پس از یک ماه از کشور خارج می شوند و نیازی به فعالسازی گوشی و گذراندن فرایند ثبت نخواهند داشت.

وی افزود: اما ایرانیانی که از خارج کشور با خود گوشی به همراه داشته باشند باید با پرداخت عوارض گمرکی، گوشی را در سامانه های گمرک که در تمامی مبادی فرودگاهی و گمرکات کشور فعال است ثبت کرده و کد فعالسازی دریافت کنند. مسافرانی که به این توصیه ها توجه نداشته باشند تنها یک ماه می توانند از گوشی وارد شده به کشور استفاده کنند.

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه امکان ثبت گوشی پس از ورود به کشور و استفاده یک ماهه از آن در گمرک وجود نخواهد داشت، ادامه داد: مطابق مقررات، جنسی که بدون ثبت در گمرک و پرداخت عوارض، وارد کشور می شود غیرقانونی تلقی شده و امکان اینکه دوباره برای ثبت به گمرک برگردد را نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: درصورتی که این روال ممکن بود، واردکنندگان گوشی را به راحتی به صورت قاچاق وارد کشور می کردند و باقیمت پایین تر به خریدار می فروختند اما فرآیند ثبت را به دوش خریدار می گذاشتند و بازهم مردم برای ثبت در گمرک به دلیل لزوم طی کردن فرآیندهای قانونی، دچار چندین برابر ضرر و دردسر می شدند.

وی تاکید کرد: اینکه تصور کنیم که گوشی را به صورت قاچاق خریداری کرده اما بعد از آن با پرداخت عوارض، در گمرک و شبکه مخابراتی کشور ثبت و فعال می کنیم اساسا تصور اشتباهی است.

رئیس رگولاتوری با بیان اینکه پس از اجرای این فاز عملیاتی و بررسی عملکرد سامانه ها و بازخورد بازار، تصمیم خواهیم گرفت که مرحله بعدی این طرح را برای کل بازار و یا اینکه برای یک یا دو برند، اعمال کنیم، خاطرنشان کرد: برای برهم نخوردن تعادل بازار بهتر است که این پروژه ملی سریعتر اجرایی و تکمیل شود.