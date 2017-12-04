صدور ضمانتنامه نوسانات نرخ ارز از پایان سال/قرض الحسنه نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال سیدعلی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه گفت: دولت در یکسال و نیم گذشته کاهش هفتاد درصدی حق بیمه صادرکنندگان را در دستور کار قرار داده ایم؛ این در حالی است که هر فردی که از خدمات صندوق استفاده کند، خدمات مناسبی دریافت خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه سقف اعتباری بانک و کشور و نیز نرخ کارمزد از جمله مواردی است که در دنیا مدنطر قرار میگیرد، افزود: فرهنگ بیمه ای ایران ضعیف است و از شانزده صادرکننده نمونه هفت شرکت عضو صندوق هستند.

وی تصریح کرد: بازارهای هدف ایران ریسک بالایی دارد این در حالی است که صندوق ضمانت صادرات ایران، یکی از پشتیبان های اصلی صادرات کشور است و همه فکر می کنند ما صندوق قرض الحسنه است.

سیدعلی گفت: ٥٠ درصد حق بیمه صندوق اگر مشمول خسارت نشود، به صادرکننده عودت داده خواهد شد؛ این در حالی است که ضمانت نامه گمرکی نیز به جای ضمانت نامه بانکی از سوی صندوق داده می شود که امیدواریم ابلاغ شود؛ البته پرتفوی صندوق نیز سه برابر خواهد شد و امسال دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار پوشش بیمه ای داده می شود.

وی با بیان اینکه پوشش نوسانات نرخ ارز نیز در دستور کار قرار گرفته است که البته کاهش نرخ ارز را ضمانت می کنیم که این ضمانت نامه تا پایان سال عملیاتی می شود؛ ضمن اینکه ضمانت نامه ای برای پوشش محتوای داخلی فاینانس در دستور کار برای صدور داریم.