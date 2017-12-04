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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶

سردار غیاثی:

سپاه فجر اعتباراتی برای ۱۴ منطقه محروم شیراز در نظر گرفته است

سپاه فجر اعتباراتی برای ۱۴ منطقه محروم شیراز در نظر گرفته است

شیراز - فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت:۱۴ نقطه‌ محروم و دارای آسیب‌های اجتماعی در شیراز شناسایی و اعتبارات مناسبی در جهت بهبود وضعیت این مناطق اختصاص داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر فارس، سردار سرتیپ هاشم غیاثی در دیدار با شهردار شیراز، گفت: نقاط چهارده ‌گانه براساس یک مطالعه‌ ۱۰ ماهه شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه تعامل بسیار خوبی بین سپاه فجر و شهرداری شیراز در دوره قبل مدیریت شهرداری برقرار بوده است، گفت: امیدواریم این تعامل بهتر از قبل بین سپاه و شهرداری برقرار باشد و ادامه پیدا کند .

سردارغیاثی با بیان اینکه سپاه فجر آمادگی دارد تجربیات خود را در راستای تدوین طرح های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در اختیار مسئولان شهر شیراز بگذارد، گفت: استان فارس و بخصوص شهرستان شیراز برای نظام اسلامی یک فرصت هستند و اگر مسئولان بخواهند در کسوت خدمتگذاری مردم باشند شرط تحقق آن تحلیل شرایط و شناخت زوایای مختلف شیراز است .

فرمانده سپاه فجر با تاکید بر اینکه رفتار و عمل مسئولان باید براساس منطق و در راستای انتفاع مردم شیراز باشد، گفت: تمام اقدامات در شیراز باید ذیل عنوان سومین حرم اهل بیت (علیهم السلام) و در سطح فاخر انجام شود. 

وی ادامه داد: استقبال گسترده مردم شیراز از نمایش بزرگ میدانی و چند رسانه ای فصل شیدایی و حضور باشکوه آنان در مراسم معنوی حسینیه ثارالله (علیه السلام)  سپاه فجر نشان می دهد مردم شیراز با وجود سلیقه های متفاوت اما برنامه های دینی و فرهنگی برگزار شده از سوی سپاه را بعنوان محلی امن برای بهره گیری از هنر فاخر انقلابی و انجام فرایض دینی پذیرفته اند .

سردارغیاثی با بیان اینکه سپاه فجر حافظ امنیت استان فارس است، گفت: سپاه فجر پس از یک مطالعه ده ماهه چهارده نقطه محروم و دارای آسیب های اجتماعی را در شیراز شناسایی کرده و اعتبار بسیار خوبی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای بهبود وضعیت این مناطق محروم پیش بینی شده است .

وی با بیان اینکه همه ما خطوط قرمز مشترکی داریم که باید به آن پایبند باشیم، خاطرنشان کرد: مسئولان و دستگاه های اجرایی استان فارس با تعامل هدفمند می توانند بسیاری از مشکلات مناطق حاشیه کلانشهر شیراز را حل کنند .

فرمانده سپاه فجر با تاکید بر اهمیت موضوع بهبود وضعیت مناطق اطراف حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (علیه السلام) و بافت قدیم شیراز، گفت: فارغ از دسته بندی ها، موضوعات مشترکی وجود دارند که دغدغه همه ماست و سپاه فجر در راستای انتفاع مردم استان فارس و شیراز با سایر نهادها و مسئولان همکاری می کند .

کد مطلب 4162712

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