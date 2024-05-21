رییس جمهور فقید همیشه در یاد و ذهن مردم باقی خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری ظهر امروز سه‌شنبه با تسلیت شهادت رئیس جمهور مردمی و همراهان او در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ضایعه سخت و دردناک شهادت سیدالشهدای خدمت حضرت آیت‌الله رئیسی و هم‌سنگران خدوم او، وزیر امورخارجه، نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی و تیم حفاظت و کادر پرواز موجب تأسف و تالم شد؛ امید که در این روز عزیز روح بلند این شهدا مهمان امام رضا (ع) باشد.

منتخب مردم شادگان شادگان افزود: آیت الله رئیسی پرچمدار جبهه جهاد و تلاش و کوشش بود.

وی ادامه داد: شهید رئیسی خدمت خستگی ناپذیر به مردم را افتخار خود می‌دانست و خود را وقف خدمت صادقانه به کشور و ملت کرده بود.

خنفری در ادامه با بیان اینکه شهید آیت‌الله رئیسی در دوران ریاست‌جمهوری خود همواره خدمت به اقشار آسیب‌پذیر، رفع مشکلات و نارسایی‌های چندین و چندساله را در اولویت کار گذاشتند، گفت: شهید آیت‌الله رئیسی در سانحه سقوط هلی‌کوپتر در راه خدمت به مردم ایران اسلامی به آرزوی قلبی خود نائل شدند؛ اما امروز ما باید فقدان و اندوه این عالم وارسته، ریاست‌جمهور انقلابی و توانمند را بر سینه داشته باشیم.