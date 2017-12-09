محلات همدان تشنه ورزش/حاشیه شهر نیازمند نگاه عادلانه مسئولان

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: توسعه و پیشرفت واقعی کشورها شاخصه‌های مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ورزش است به طوری که رویکردهای متفاوتی نسبت به این پدیده وجود دارد و برخی از آن‌ها با نگاه قهرمانی و در برخی موارد نگاه سلامت عمومی و نشاط جامعه و در رویکرد دیگر نگاه اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد.

براساس بررسی ها شهرداری شهرهای بزرگ در راستای توسعه ورزش، به دلیل گستردگی و حجم بالای فعالیت‌های ورزشی، دارای سازمان ورزش شهرداری بوده و تعدادی از شهرداری‌ها در سطح قهرمانی دارای تیم هستند ولی اکثر آن‌ها در زمینۀ ورزش همگانی و توسعۀ آن فعالیت می‌کنند به‌طوری‌که سازمان ورزش شهرداری بعضی شهرها، مأموریت خود را «تأمین و توسعۀ ورزش همگانی» قرار داده است.

اما در بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشورمان شهرداری‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و در حوزه قهرمانی در ورزش خدمات زیادی به جامعه ارائه می‌کنند و در شهرهای همچون تبریز، یاسوج، ارومیه نیز تیم‌ها و باشگاه‌هایی هستند که با حمایت شهرداری‌ها حضور خوبی در مسابقات و لیگ‌های کشور داشتند و موجبات شادی و سرگرمی جوانان و آسودگی خیال خانواده‌ها را فراهم کرده اند اما در دوره‌های گذشته شورا و شهرداری همدان کمتر به این موضوع پرداخته‌شده است.

محلات حاشیه شهر همدان از فقر امکانات ورزشی رنج می‌برند

طبق بررسی ها محلات حاشیه شهر همدان از فقر امکانات ورزشی رنج می‌برند و به همین علت نیز آمار بزه و ناهنجاری‌های اجتماعی به‌خصوص اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان این مناطق بسیار بالا است که این موضوع توجه مسئولین به‌خصوص شهردار و شورای شهر همدان را می‌طلبد که به‌صورت عادلانه امکانات ورزشی را در سطح شهر تقسیم کنند.

از سوی دیگر سایر دستگاه‌ها به خصوص دستگاه ورزش که متولی اصلی این امر نیز محسوب می‌شود باید نگاه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی در این مناطق داشته باشد.

رئیس شورای شهرستان همدان در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به اینکه ورزش نیاز به حمایت هرچه بیشتر مسئولان دارد، اظهار داشت: برنامه‌ریزی برای فراهم کردن زیرساخت‌های ورزشی تأثیر مثبتی در پیشگیری از انحرافات در جوانان داشته و باعث ایجاد جامعه‌ای سالم می‌شود.

اکبر کاووسی امید بابیان اینکه توجه به ورزش و امور فرهنگی در برنامه‌کاری شورای شهر جایگاه خاصی دارد، گفت: توجه به ورزش باعث ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان می‌شود و به شهروندان روحیه، نشاط و انگیزه کار کردن می‌بخشد.

کاووسی امید عنوان کرد: ورزش همگانی، اولین و مؤثرترین امتیاز و حق اجتماعی است که برای توسعۀ اجتماعی عموم جامعه از همه گروه‌های سنی، هر دو جنس، همۀ نژادها و با هر سطح توانایی جسمی و روانی، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و اجرا می‌شود.

وی بابیان اینکه توجه به ورزش از اولویت‌های شورای پنجم همدان است، عنوان کرد: توسعه ورزش در این شهر که دارای آب‌وهوای سالم و فضای مناسب برای فعالیت‌های عمومی و تخصصی ورزشی است، نیاز به توجه و توسعه بیشتری دارد چراکه در این شهر استعدادهای خوب ورزشی وجود دارند که شناسایی آنان باهدف قهرمان‌پروری باید موردتوجه قرار گیرد.

کاووسی امید با اشاره به برنامه شورا برای حمایت از ورزش کارکنان شهرداری گفت: باید در کنار توجه به ورزش همگانی و قهرمانی به ورزش کارکنان شهرداری نیز توجه داشته باشیم.

توجه به ورزش حرفه‌ای آخرین اولویت در شورای شهر خواهد بود

وی افزود: توجه به ورزش حرفه‌ای آخرین اولویت در شورای شهر خواهد بود اما به شرطی که زیرساخت لازم برای ورزش حرفه‌ای به وجود آمده باشد و تیم داری برای شهرداری درآمد ایجاد کند از ورزش حرفه‌ای حمایت می‌کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توجه اساسی به توسعه ورزش همگانی و ارتقاء ورزش قهرمانی اظهار داشت: هزینه‌های ورزشی باید به سبد هزینه‌های خانوار وارد شود و این امر مستلزم حمایت از ورزش همگانی است.

رضوان سلماسی افزود: به‌منظور فراگیر شدن ورزش همگانی بین مردم، باید احداث بوستان‌های محلی در مناطق شهری همدان در دستور کار قرار گیرد و تنها محدود به ساخت یک مکان در دورترین نقطه شهر نباشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان بابیان اینکه از رشته‌های ورزشی که بیشتر خواسته و مطالبه مردم در سطح جامعه باشد حمایت می‌کنیم، گفت: فرقی ندارد این رشته دوچرخه‌سواری باشد یا فوتبال چراکه موظف هستیم خواسته مردم را اجابت کنیم.

سلماسی عنوان کرد: ساماندهی ورزش محلات، حمایت از ورزش قهرمانی، دعوت از حامیان مالی توانمند برای کمک به هیئت‌های ورزشی و همچنین اجرای ورزش‌های همگانی مسائلی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

ورزش همدان از لحاظ بودجه‌ای با مشکل مواجه است

وی بابیان اینکه ورزش همدان از لحاظ بودجه‌ای با مشکل مواجه است، بیان کرد: برای موفقیت ورزش استان همدان نیازمند تعامل بین شورای شهر، شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان همدان برای پویا کردن و توسعه ورزش هستیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان عنوان کرد: در خصوص حمایت از ورزش حرفه‌ای در نظر داریم ضمن برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان اداره کل ورزش و جوانان و تعیین نقاط اشتراک، نسبت به تعیین اولویت‌های و برنامه‌های حوزه ورزش اقدام کنیم.

سلماسی بابیان اینکه نیازمند بررسی نقاط ضعف و قوت ورزش شهر در دو حوزه همگانی و قهرمانی هستیم و نتایج بررسی‌ها به ارائه برنامه مدونی برای توسعه ورزش شهر منجر خواهد شد، گفت: باید بر اساس طرح آمایش، ورزش‌هایی که سرمایه‌گذاری بر آن‌ها اثربخش‌تر است را شناسایی و با استفاده از نظرات کارشناسان تیم داری در سطح حرفه‌ای را انجام دهیم.

متأسفانه ورزش حرفه‌ای در همدان به‌صورت تک‌قطبی و با ساز و کارهای نامشخص در اختیار تعداد معدودی از رشته‌ها و تیم‌ها قرارگرفته است وی افزود: متأسفانه ورزش حرفه‌ای در همدان به‌صورت تک‌قطبی و با ساز و کارهای نامشخص در اختیار تعداد معدودی از رشته‌ها و تیم‌ها قرارگرفته و بسیاری از هیئت‌هایی که دارای قهرمان و استعداد در رشته خود هستند از این حمایت‌ها بی‌بهره هستند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امروزه نگاهی که مردم به خدمات شهرداری‌ها دارند نگاهی آکنده از یک خدمت همه‌جانبه است و رفاه و آسایش خود را تنها در جمع‌آوری زباله و آسفالت و نظافت شهری نمی‌دانند، اظهار داشت: معرفی استعدادهای ورزشی، مدیریت فضاهای ورزش و بهره‌گیری از امکانات شهرداری برای ارتقای تندرستی شهروندان است.

حمید بادامی افزود: موافق تقویت ورزش همگانی در سطح شهر و محلات هستم ولی نباید از ورزش حرفه‌ای نیز غافل شد.

وی با اشاره به ورزش حرفه‌ای گفت: باید از ورزش حرفه‌ای نیز حمایت کنیم و مانند شهرهای چون ارومیه و تبریز در لیگ‌های برتر و دسته اول تیم داری خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه پیشرفت و تعالی هر جامعه درگرو تأمین سلامت روحی، روانی و جسمی مردم است، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر همدان از هیچ تلاشی در راستای توسعه ورزش‌های همگانی و افزایش مراکز و امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی دریغ نخواهد کرد.

نباید در مدیریت ورزش سلیقه‌ای عمل کنیم

مریم روان‌بخش افزود: حذف هزینه‌ها و مراحل اداری اضافی برای قرار گرفتن ورزش در سبد خانواده شهروندان‌همدانی در اولویت شورای شهر خواهد بود و نباید در مدیریت ورزش سلیقه‌ای عمل کنیم و باید با هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان و استفاده از نظرات افراد مجرب به دنبال تقویت ورزش همدان باشیم.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با اشاره به ترویج ورزش گفت: ترویج فرهنگ ورزش در بین شهروندان در محلات همدان، غنی‌سازی اوقات فراغت آحاد جامعه به‌خصوص نوجوانان و جوانان و دور ساختن آنان از معضلات اجتماعی، تقویت روحیه نشاط و شادابی و گسترش فرهنگ ورزش‌های محلی و همگانی اولویت شورا است.

وی افزود: مسابقات محلات باهدف ایجاد شورونشاط اجتماعی برگزار می‌شود و سعی بر این داریم این مسابقات در قالب همه رده‌های سنی بو در رشته‌های بیشتری برگزار شود.

نایب‌رئیس شورای شهر همدان نیز در گفتگو با خبرنگارمهر بابیان اینکه ورزش نقش اصلی در پیشگیری و نقش کمکی در درمان اعتیاد دارد، اظهار داشت: ورزش و امکانات تفریحی و آموزشی سالم دیوار محکمی بین جوانان و مواد اعتیادآور است ولی متأسفانه در کشور به جای پیشگیری و توجه به ورزش میلیون‌ها تومان را صرف ترک اعتیاد می‌کنیم.

علی فتحی افزود: هدف ما در شورای پنجم توجه به ورزش محلات و ورزش همگانی است و در مرحله بعد از تیم‌های که زیر یک میلیارد تومان نیاز به بودجه دارند حمایت می‌کنیم.

نایب‌رئیس شورای شهر همدان بابیان اینکه ورزش خط قرمز ما است، گفت: قطعاً به شهردار جدید نیز این نکته را متذکر می‌شویم که باید توجه جدی به ورزش همگانی و محلات داشته باشد.

وی افزود: باید در محلات به ورزش‌هایی چون کشتی و ورزش‌های رزمی چون تکواندو و کاراته توجه جدی داشته باشیم و نباید بگذاریم ورزشکار و قهرمان ما به خاطر نداشتن تنها دو میلیون تومان نتواند در مسابقات کشوری و بین‌المللی شرکت کند.

فتحی با اشاره به ورزش سایر شهرداری‌های کشور بیان کرد: شهرداری‌های تبریز و ارومیه که در لیگ‌های کشوری حضور دارند درآمد خوبی دارند ولی شهرداری همدان درآمد آن‌چنانی ندارد و برای این؛ زیاد نمی‌توانیم در ورزش حرفه‌ای ورود کنیم ولی در حد توان از تیم فوتبال شهرداری و پاس حمایت می‌کنیم.

بررسی شرایط برای تیم داری شهرداری در رشته والیبال

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش تمام رشته‌های ورزشی اظهار داشت: در ورزش قهرمانی تنها فوتبال ملاک نیست بلکه هم‌اکنون با توجه به برخورداری از استعدادهای نخبه در والیبال، در حال بررسی شرایط برای تیم داری شهرداری در این رشته هستیم.

حسین قراباغی افزود: در ورزش فوتبال در سال‌های اخیر موفقیت‌های خوبی حاصل‌شده و امسال نیز با توجه به همین نتایج قبل تصمیم به تیم‌داری شد و انتظار داریم امسال این تیم راهی لیگ یک شود.

وی با تأکید بر توسعه ورزش محلات گفت: سیاست‌گذاری اصلی شورای اسلامی شهر همدان در ورزش، پرداختن به ورزش عمومی و محلات است و می‌خواهیم تمامی محله‌های شهر همدان را در این حوزه فعال کنیم.

با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه قطعاً ورزش محلات و توسعه مویرگی آن جایگاه ویژه‌ای در سلامت شهروندان و نشاط و شادی جامعه خواهد داشت و در این راستا سیاست‌گذاری برای توسعه ورزش محلات با رویکرد ورزش همگانی باید به عنوان اولویت اصلی حوزه ورزش شهرداری در دستور کار قرار گیرد.