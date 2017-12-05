«برو بیرون» بهترین فیلم سال منتقدان «سایت اند ساوند» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جوردن پیلی کارگردان فیلم «برو بیرون» یک موفقیت دیگر به نام خود ثبت کرد و در راس فهرست بهترین‌های سال ۲۰۱۷ از نظر منتقدان نشریه معتبر «سایت اند ساوند» قرار گرفت.

فهرست سالانه منتقدان مجله سینمایی موسسه فیلم بریتانیا، با آرای بیش از ۱۸۰ منتقد سینمایی، برنامه‌گذار و چهره‌های دانشگاهی از سراسر جهان، برترین‌های سال را معرفی کرده است.

امسال برای نخستین بار یک سریال تلویزیونی نیز در ۱۰ عنوان برتر قرار گرفت که «تویین پیکس: بازگشت» ساخته دیوید لینچ بود که در مقام دوم جای گرفت. در مکان بعدی فیلم لوکا گوآدانینو یعنی «مرا به نامت صدا بزن» جای گرفته است.

«برو بیرون» محصولی از بلوم‌هاوس و یونیورسال، هفته پیش به عنوان بهترین فیلم از سوی حلقه منتقدان فیلم نیویورک هم انتخاب شد و یک روز پیش از انجمن منتقدان لس‌آنجلس جایزه بهترین فیلمنامه را برد. این فیلم با فروش بیش از ۲۵۴ میلیون دلار در بازار جهانی، نامزد دریافت چندین جایزه اسپریت است که بهترین فیلم بلند سال از جمله آنهاست. «مرا به نامت صدا بزن» نیز به عنوان بهترین فیلم انجمن منتقدان لس‌آنجلس انتخاب شد.

امسال فیلم‌های غیرانگلیسی زبان توانسته‌اند در ۲۰ فیلم نخست این فهرست جای بگیرند که فیلم «زاما» ساخته لوکرسیا مارتل از فیلم‌های معرفی شده به اسکار از آرژانتین و فیلم «BPM» ساخته رابین کمپیلو از فرانسه و «بی‌عشق» آندری زویاگینتسف از روسیه از جمله آنها هستند.

سال پیش فیلم آلمانی «تونی اردمان» در راس این فهرست جای داشت و «مهتاب» بری جنکینز که به عنوان بهترین فیلم اسکار انتخاب شد در مکان دوم بود. «او» برنده گلدن گلوب نیز در مکان سوم قرار داشت.

۲۱ عنوان از برترین فیلم‌ها به انتخاب منتقدان «سایت اند ساوند» عبارتند از:

۱. «برو بیرون» ساخته جوردن پیلی

۲. «تویین پیکس: بازگشت» ساخته دیوید لینچ

۳. «مرا به نامت صدا بزن» ساخته لوکا گوآدانینو

۴. «زاما» به کارگردانی لوکرسیا مارتل

۵. «وسترن» به کارگردانی والسکا گرایس‌باخ

۶. «چهره‌ها مکان‌ها» ساخته انیس وردا

۷. «وقت خوب» به کارگردانی بن و جاش سفدی

۸. «بی عشق» ساخته آندری زویاگینتسف

۹. «دانکرک» ساخته کریستوفر نولان

۹. «پروژه فلوریدا» به کارگردانی شان بیکر

۱۱. «داستان یک روح» به کارگردانی دیوید لووری

۱۲. «هیچوقت واقعا اینجا نبودی» به کارگردانی لین رامسی

۱۲. «BPM» ساخته رابین کمپیلو

۱۴. «کشور خود خدا» ساخته فرانسیس لی

۱۴. «شکل آب» ساخته گیلرمو دل تورو

۱۶. «بگذار آفتاب بیاید» ساخته کلر دنیس

۱۶. «مادباند» ساخته دی رییس

۱۶. «جزیره عجیب» به کارگردانی یانس فورد

۱۶. «کاکا سیاه تو نیستم» به کارگردانی رائول پک

۱۶. «خریدار شخصی» ساخته اولیویه آسایاس