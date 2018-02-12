انجمن نویسندگان آمریکا برندگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن نویسندگان آمریکا (WGA) امروز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه برابر با یکشنبه شب به وقت آمریکا، برندگان بهترین فیلمنامه سال را در بخش‌های مختلف اعلام کرد.

در این مراسم، انجمن نویسندگان آمریکا فیلمنامه «برو بیرون» و «مرا با نام خودت صدا بزن» را به عنوان بهترین فیلمنامه‌های سال در بخش سینما انتخاب کرد.

«برو بیرون» نوشته جوردن پیلی به عنوان برنده بهترین فیلمنامه غیراقتباسی انتخاب شد و «مریض بزرگ»، «من، تونیا»، «لیدی برد» و «شکل آب»‌ را ناکام گذاشت.

جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی نیز به «‌مرا با نام خودت صدا بزن» نوشته جیمز آیوری رسید که با اقتباس از رمان آندره آسیمان نوشته شده است. «هنرمند فاجعه»،‌ «لوگان»، «بازی مالی» و «مادباند» دیگر مدعیان این بخش بودند.

در بخش تلویزیونی نیز فیلمنامه سریال‌های «داستان خدمتکار»، «ویپ»، «فلینت»، «دروغ‌های کوچک بزرگ»، «بهتر است سال بنامی» و «ویل و گریس» نیز به عنوان بهترین فیلمنامه‌ها انتخاب شدند.

در این مراسم «جین» نوشته برت مورگان نیز به عنوان بهترین فیلمنامه مستند معرفی شد.