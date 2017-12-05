وزیر ارتباطات به جمهوری آذربایجان سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «نمایشگاه باکوتل» صبح امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، وزرای ارتباطات کشورهای آذربایجان، ترکیه، روسیه و دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات (ITU ) افتتاح شد.

این نمایشگاه یکی از رویدادهای مهم صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه قفقاز است که امسال بیست و سومین دوره آن برگزار می شود.

«باکوتل» از ۵ تا ۸ دسامبر (۱۴ تا ۱۷ آذرماه) در باکوی آذربایجان برگزار می شود و گفته شده که با رایزنی های انجام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، حدود ۱۴ شرکت از بخش خصوصی حوزه ICT کشورمان در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

وزیر ارتباطات پیشتر در این خصوص گفته بود که «حمایت از استارتاپها و کسب و کارهای نوپا برای حضور در بازارهای جهانی در دستور کار قرار گرفته و کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی، امسال تشکیل دهندگان غرفه ایران در نمایشگاه «باکوتل» هستند.»