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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۸

اختصاصی مهر؛

دوره‌ کاردانی پیوسته منسوخ شد

دوره‌ کاردانی پیوسته منسوخ شد

براساس مصوبات کمیسیون برنامه ریزی آموزشی تمام دوره‌های کاردانی پیوسته توسط دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی منسوخ شده و قابل اجرا نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این قانون جدید به تازگی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده است و مراکز دانشگاهی ملزم به اجرای آن از سال ۹۷ هستند.

تمام دوره‌های کاردانی پیوسته توسط دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی منسوخ شده و قابل اجرا نخواهد بود.

فقط برنامه‌های آموزشی دوره کاردانی ناپیوسته که در سامانه hes.msrt.it  فعال هستند، برای دانشگاه‌ها و مؤسسات دارای مجوز قابل اجرا است.

دارندگان دیپلم هنرستان در صورت پذیرفته شدن در دوره کاردانی ناپیوسته ملزم به گذراندن دروس جبرانی در نیم‌سال اول هستند.

برای مؤسسات آموزش عالی مجری دوره کاردانی پیوسته، در صورت وجود رشته همنام در دوره کاردانی ناپیوسته، پذیرش دانشجو در دوره ناپیوسته همان رشته بلامانع است و نیاز به اخذ مجوز جدید نیست.

 لیکن، در صورتی که رشته‌ هم‌نام در دوره کاردانی ناپیوسته وجود نداشته باشد، مؤسسات پس از اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، می‌توانند اقدام به اجرای دوره در مقطع کاردانی ناپیوسته کنند.

کد مطلب 4163699
زهرا سیفی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
      0 0
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      با سلام. کشور ما به انداره کافی کارشناس دارد متاسفانه کارگر حرفه ای (فوق دیپلم ) کم دارد، در صورتی که نبض بازار کار الان در دست کارگران حرفه ای است

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