به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی عصر امروز پس از شکست خانگی تیمش در برابر صنعت نفت آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: در این دیدار ما تنها یک موقعیت گلزنی به صنعت نفت آبادان دادیم و همین یک موقعیت منجر به گل برتری صنعت نفت شد.

وی افزود: موقعیت های فراوانی روی دروازه صنعت نفت آبادان ایجاد کردیم که می توانستیم پیروز این میدان باشیم ولی بازیکنان در ضربه زدن به سمت چارچوب ناکام نشان دادند.

ویسی عنوان کرد: نگه داشتن توپ و بازی کردن در محوطه جریمه حریف، خلاقیت فردی می خواهد که بازیکنان من نداشتند. به هر حال بابت این پیروزی به صنعت نفت آبادان تبریک می گویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان با اشاره به مشکلات بی شمار این تیم در این فصل اظهار کرد: استفعای خود را اعلام می کنم و تا وقتی که مشکلات تیم مرتفع نشود، به تیم باز نمی گردم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه یک صفر به سود طلایی پوشان آبادان به پایان رسید.