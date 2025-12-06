به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی شامگاه امروز شنبه پس از پایان دیدار تیمش مقابل صنعت‌نفت آبادان در نشست خبری اظهار کرد: حضور پرشور تماشاگران فضای خاصی به مسابقه بخشید و موجب شد هر دو تیم با شروعی پرهیجان وارد میدان شوند.

وی افزود: بازی را خوب آغاز کردیم و به گل هم رسیدیم. حتی روی ضدحملات چند موقعیت داشتیم که می‌توانستیم به گل دوم دست پیدا کنیم.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس درباره نیمه دوم گفت: در ادامه تلاش کردیم بازی را کنترل کنیم اما بازیکنان صنعت‌نفت از فرصت‌های خود به‌خوبی استفاده کردند و نتیجه را تغییر دادند.

صادقی با اشاره به ترکیب تیمش بیان کرد: «باید با تجربه بیشتری بازی می‌کردیم اما تعداد بازیکنان باتجربه ما کم است. با این حال از عملکرد تیمم راضی هستم و روی نقاط ضعف و قوت کار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: هر دو تیم در این مسابقه می‌توانستند در هر لحظه گل بزنند؛ ما حتی با هفت نفر روی دروازه میزبان حمله می‌کردیم تا نتیجه را جبران کنیم.

تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در چارچوب هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال کشور با نتیجه دو بر یک مقابل صنعت‌نفت آبادان شکست خورد.