اعتصاب غذای «ساکاشویلی» بعد از بازداشت مجدد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «میخائیل ساکاشویلی» رئیس جمهوری سابق گرجستان که متهم به دریافت کمک مالی از گروه مرتبط با «ویکتور یانوکوویچ» رئیسجمهوری برکنار شده اوکراین است، مجددا بازداشت شد.
وی پس از بازداشت شدن اقدام به اعتصاب غذا کرد. ساکاشویلی چند روز پیش هم بازداشت شده بود اما هوادارانش موفق شدند او را از خودروی پلیس آزاد کنند.
خبر بازداشت مجدد رئیسجمهوری سابق گرجستان اول در فیسبوک او منتشر شد و دادستانی اوکراین هم آن را تائید کرده است.
روز سهشنبه هفته گذشته پس از آن که هواداران ساکاشویلی موفق شدند او را آزاد کنند، وی از آنها خواست تا پترو پورشنکو، رئیسجمهوری اوکراین را که قبلا متحد او بود، استیضاح کنند. ساکاشویلی کمپین ضد فساد علیه رئیسجمهوری اوکراین راه انداخته است.
دادستانی اوکراین اعلام کرده بازداشت رئیسجمهوری سابق گرجستان، بخشی از عملیات برای مختل کردن طرح انتقامگیری نیروهای هوادار کرملین در اوکراین بوده است.
دادستانی اوکراین گفته است بازرگانان نزدیک به روسیه منابع مالی ساکاشویلی را تامین میکنند. وی (دادستانی اوکراین) تصاویر صوتی و ویدئویی در تائید دریافت صدها هزار دلار از یک گروه تبهکار ارائه کرده است. ساکاشویلی گفته است این اسناد و مدارک جعلی هستند.
در صورت تائید اتهامات ساکاشویلی، او به ۵ سال زندان محکوم خواهد شد.
در این میان احتمال استرداد ساکاشویلی به گرجستان هم مطرح شده است. او در آن کشور به اتهام فساد تحت تعقیب است. وی میگوید این اتهامات با انگیزههای سیاسی مطرح شدهاند.
پترو پورشنکو، رئیسجمهوری اوکراین در سال ۲۰۱۵، ساکاشویلی را به عنوان فرماندار منطقه اودسای اوکراین منصوب کرد ولی در پی بروز اختلاف بین این دو، رئیس جمهوری اوکراین در ماه ژوئیه امسال از میخائیل ساکاشویلی سلب تابعیت کرد.
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