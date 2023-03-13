به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ایراکلی گاریباشویلی»، نخست وزیر گرجستان در سخنانی گفت که اوکراین در سال‌های گذشته «میخائیل ساکاشویلی»، رئیس جمهور سابق گرجستان را برای بی ثبات کردن اوضاع در گرجستان و کشاندن این کشور به عملیات جنگی به کشور بازگرداند.

به گفته نخست وزیر گرجستان، انتظار وقوع جنگ در اوکراین در نوامبر [۲۰۲۱] یا حداکثر در دسامبر بود. ما اطلاعاتی در این باره داشتیم، از جمله از همکاران و شرکای خود این هشدار را در چند نوبت اعلام کردند. نخست وزیر گرجستان در ادامه گفت: «چه زمانی ساکاشویلی به گرجستان رسید؟ در ۱ اکتبر با هدف کلیدی برای انجام کودتا و کشاندن کشور به جنگ در لحظه مناسب مأمور شده بود.»

به گفته نخست وزیر گرجستان، اگر حزب اپوزیسیون جنبش ملی متحد ساکاشویلی در قدرت بود، کشور «به میدان تیر تبدیل می‌شد.»

ساکاشویلی یک روز قبل از انتخابات شهرداری در اکتبر ۲۰۲۱ مخفیانه وارد گرجستان شد و خیلی زود شناسایی، دستگیر و در شهر روستاوی به زندان افتاد. او با ادعای زندانی سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است. در دسامبر ۲۰۲۱، او دوباره به زندان منتقل شد، اما در ماه مه ۲۰۲۲ در کلینیک خصوصی Vivamed واقع در تفلیس قرار گرفت، و از آن زمان تاکنون در آنجا اقامت دارد. او بارها گفته است که علائم جدی بیماری در بازداشت پیدا کرده است، اما مقامات گرجستان می‌گویند که او وانمود می‌کند که بیمار است.

در گرجستان، ساکاشویلی با چهار پرونده جنایی روبرو است و در دو مورد از آنها به سه و شش سال زندان محکوم شده است. در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲، او با اتهام عبور غیرقانونی به گرجستان مواجه شد که مجازات آن تا پنج سال زندان است.

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