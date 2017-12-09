برخورد با ناقضان قوانین معلولان/ ۲۰ درصد حداقل حقوق پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عزیزی در گردهمایی بزرگ روز جهانی معلولان افزود: روز جهانی معلولان فرصت مناسبی برای بیان نیازها و حقوق شهروندی این افراد است و امیدواریم بتوانیم جامعه را نسبت به حقوق آنها آگاه کنیم و از تمامی ظرفیت های آنها استفاده نماییم.

وی گفت: مشارکت فعال، دسترسی پذیری و تامین امنیت زمینه توانمندسازی معلولان را فراهم می کند و بر همین اساس باید رفتار جامعه با این افراد مهربان باشد و نگرش مثبتی ایجاد نماییم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی از سازمان ها برای ارائه خدمات به معلولان همکاری نمی کنند، گفت: نسبت به این موضوع انتقاداتی داریم به طوری که چند وقت قبل یک وزارتخانه آزمونی برگزار کرد اما قانون استخدام سه درصد معلولان را رعایت نکرد.

عزیزی با تاکید بر این که قانون حمایت از جامعه معلولان سند هویت اجتماعی این افراد است، افزود: یکی از راهکارهایی که می توانیم جامعه را با معلولان آشنا کنیم همین قانون است، به همین دلیل باید در راستای اجرایی شدن آن اقدام نماییم.

وی توسعه برنامه های فرهنگی، ورزشی و ارتقای سلامت معلولان را از برنامه های مهم آنها دانست و اظهار داشت: در این بخش باید مطابق قوانین عمل شود.

وی همچنین به خدمات توانبخشی ارائه شده به معلولان نیز از سوی سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: این سازمان در راستای تحقق حقوق این افراد اقداماتی را انجام داده به طوری که ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه در روستاها به طور کامل انجام شده و در شهرها نیز به عنوان پایلوت آغاز شده است.

عزیزی با اشاره به اینکه هزینه خدمات پیشگیری یک سوم درمان است، گفت: باید ارائه خدمات پیشگیرانه را افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: قانون جامع معلولان در سال ۸۳ به تصویب رسید اما متاسفانه نتوانست توقعات این قشر از افراد جامعه را برآورده کند، بر همین اساس اصلاح آن در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید و ایراد شورای نگهبان نیز برطرف شد.

به گفته وی، مواردی که در آن مدنظر قرار گرفته مجازات برای افرادی است که به حقوق معلولان توجه نمی کنند که این فرد می تواند وزیر یا شهروند باشد. همچنین در این قانون به معیارهای سازمان بهداشت جهانی در خصوص دسته بندی معلولیت ها نیز اشاره شده است. از سویی دیگر برخورد با شهردارانی که به مناسب سازی معابر و اماکن توجه نمی کنند از دیگر مواردی است که در لایحه مدنظر قرار گرفته است.

عزیزی به پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی نیز اشاره کرد و گفت: پرداخت حق پرستاری، ایجاد صندوق توسعه فرصت های شغلی، اجرای قانون سه درصد استخدام، اجباری شدن مشاوره های ژنتیک قبل از ازدواج و افزایش حمایت های حقوقی و مالی از معلولان از دیگر مواردی است که در اصلاح لایحه حقوق معلولان دیده شده است.

وی از نظارت بر اجرای این قانون خبر داد و افزود: کمیته ای متشکل از نمایندگان مجلس بر اجرای آن نظارت می کنند ضمن اینکه دستگاه های مختلف نیز مکلفند گزارشی سالانه در خصوص اجرایی شدن آن ارائه دهند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: افزایش مستمری معلولان و رسیدن آن به ۲۰ درصد حداقل حقوق از جمله تاکیدات برنامه ششم بوده که از مهر ماه آن اجرایی شده است و همچنین پرداخت شهریه دانشگاه این افراد بیمه های اجتماعی، حمایت از بیماران روانی مزمن، تامین بسته های کمک توانبخشی و ... نیز از دیگر موارد درج شده در جهت حمایت از معلولان در برنامه ششم توسعه بوده است.

عزیزی گفت: یارانه مراکز نگهداری معلولان به موقع پرداخت نمی شود و این مشکلی است که مراکز با آن مواجه هستند و علیرغم اینکه هزینه نگهداری هر معلول در ماه یک الی دو میلیون تومان است اما سازمان بهزیستی حدود یک سوم آن را پرداخت می کند و انتظار ما این است که این مورد اصلاح شود.