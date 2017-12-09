ادامه فیلمبرداری مستند فوتبالی با فرهاد اصلانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند تاریخ باشگاه استقلال با نام تازه «آبی به رنگ آسمان» که نام قبلیش «۴ فینال آسیا» بود، توسط امیر رفیعی کارگردانی و تهیه می شود که پیشتر مستند «من ناصر حجازی هستم» را ساخته بود.

فرهاد اصلانی درباره حضورش در «آبی به رنگ آسمان» گفت: احترام به تمام پیشکسوتان فوتبال به ویژه بزرگان باشگاه استقلال تهران از جمله ناصر حجازی باعث شد تا در این اثر حضور داشته باشم. امیدوارم این فیلم کاری ماندگار شود و تاثیر به سزایی در فرهنگسازی هرچه بهتر برای این رشته ورزشی پرمخاطب داشته باشد. حمایت از ساخت چنین آثاری باعث می شود تا جوانان بیشتر به نقش و اهمیت زحماتی که گذشتگان کشیده اند، پی ببرند.

به جز فرهاد اصلانی، همایون ارشادی و سیامک انصاری از دیگر راویان این فیلم بوده اند.

رضا یزدانی خواننده کشورمان که ضبط صدای راویان در استودیوی شخصی وی انجام می گیرد، ترانه تیتراژ پایانی این فیلم را می خواند.

در این مستند که خشایار الوند نویسنده سینما و تلویزیون نگارش متن و رضا تاری وردی تدوین آن را انجام می دهند، بیش از ۷۰ نفر از بزرگان باشگاه استقلال تهران هم حضور داشته اند.

علی فتح الله زاده مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال تهران، امیر رفیعی را در تهیه و تولید فیلم همراهی کرده است و شهاب کاظمی از کارگردانان و مدیران شبکه نمایش خانگی به عنوان مشاور پروژه در این مستند حضور دارد.