۵۰درصد راه های روستایی آذربایجان غربی نیازمند نوسازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه متاسفانه اعتبارات کافی برای بازسازی و نوسازی راه های روستایی وجود ندارد افزود: هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد از روستائیان آذربایجان غربی از جاده آسفالت برخوردارند و ۲۰ درصد بقیه روستاییان از داشتن راه مناسب برای عبور و مرور محروم هستند.

وی ادامه داد: در آذربایجان غربی افزون بر ۳۰۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی وجود دارد که رسیدگی به آنها و بهبود دادن وضعیتشان نیازمند تخصیص اعتبارات کافی و به موقع است.

علی اکبری تاکید کرد: شورای برنامه‌ریزی ترتیبی دهد تا سهم حمل‌ونقل از بودجه دولت و اعتبارات ملی و استانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و افزایش یابد.

وی با بیان اینکه ایمن سازی ۳۵ نقطه پرحادثه در جاده های آذربایجان غربی اجرایی می شود افزود: در حال حاضر ۴۴ نقطه پرحادثه در جاده های استان شناسایی شده است که از این تعداد ۳۵ نقطه بعنوان نقاط اولویت دار در دستور کار ایمن سازی قرار دارد.

علی اکبری اضافه کرد: اقدامات زودبازده جهت ایمن سازی و آشکارسازی این نقاط اجرایی شده است اما برای رفع کامل این نقاط نیز مطالعات لازم انجام شده و به محض تامین اعتبار نسبت به رفع آن ها اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی تلفات ناشی از تصادفات در محورهای آذربایجان غربی عنوان کرد: در کنار برنامه های نرم افزاری اجرای برنامه های سخت افزاری همچون ایمن سازی و آشکارسازی نقاط پرحادثه در این روند نزولی تاثیربسزایی داشت که امیدواریم استمرار این سیر نزولی را شاهد باشیم.