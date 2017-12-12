۱۹ تُن انواع چوب آلات قاچاق در شهرهای گیلان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، ۱۹ تُن انواع چوب آلات قاچاق جنگلی در شهرستان های رضوانشهر و ماسال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی رضوانشهر دراین رابطه اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش پره‌سر حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو کامیون که حامل بار چوب بوده مشکوک شده و دستور توقف این خودرو را صادر کردند.

وی با بیان اینکه راننده کامیون بدون توجه به ایست پلیس اقدام به فرار کرد، افزود: ماموران این خودرو را تعقیب و دستور توقف را صادر کردند که راننده خاطی با انجام حرکات خطرناک و ایجاد رعب و وحشت و رفتن به سمت دیگر خودروها به رانندگی خود ادامه داد.

سرهنگ رضا کوهستانی تصریح کرد: ماموران به منظور متوقف کردن این خودرو با رعایت قانون به کار گیری سلاح اقدام به تیر اندازی هوایی و نهایتا شلیک به لاستیک کامیون کرده و این خودرو را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو چهار تن چوب قاچاق از نوع توسکا به ارزش ۹۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد، خاطر نشان کرد: در این راستا راننده ۳۰ ساله خودرو و همدست وی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ماسال نیز در این باره گفت: ماموران انتظامی در یکی از حوزه های ماموریتی این شهرستان، به یک دستگاه خودروی کامیون حامل چوب مشکوک شده و این خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ وحید اصلانی با بیان اینکه ۸۰ اصله چوب قاچاق به وزن ۱۵ تن به هنگام از این خودرو کشف شد، افزود: راننده دستگیر و با چوب های قاچاق به منابع طبیعی شهرستان معرفی شد.