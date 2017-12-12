به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود، اتحادیه اروپا را به همدستی با قاچاقچیان انسان و گروههایی متهم کرد که پناهجویان را مورد سوءاستفاده قرار میدهند.
به گفته عفو بینالملل، اتحادیه اروپا در راستای کاهش سطح مهاجرت، عمداً از سیستمی که در سواحل لیبی جریان دارد و مبنای آن، شکنجه و سوءاستفاده از پناهجویان است، حمایت میکند.
در این گزارش قید میشود که اتحادیه اروپا از همکاری گارد ساحلی لیبی با گروههای مسلح و قاچاقچیان انسان آگاه است اما همچنان به آنها کمک مالی میکند.
این درحالی است که اتحادیه اروپا مدعی است به گارد ساحلی لیبی در راستای تحقق هدف ادعایی خود مبنی بر حفاظت از جان پناهجویانی که از مسیر مدیترانه عازم قاره سبز هستند، کمک میکند!
اما عفو بینالملل به صداقت گارد ساحلی لیبی مشکوک است و میگوید آنها پناهجویان را بازداشت و به زندانهایی منتقل میکنند که یادگار دوره «قذافی» دیکتاتور معدوم لیبی است و برای مبارزه با پدیده مهاجرت غیرقانونی ساخته شده بودند.
طبق گزارشها، درحالحاضر، ۲۰ هزار پناهجو در این زندانها بهسر میبرند و با شکنجه، کار اجباری و مرگ مواجه هستند
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