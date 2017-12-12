مهلت ثبت سفارش کالاها ۹۰ روزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۴۱۰۱۵/۱۰۰/۹۶ مورخه ۹۶.۰۸.۲۴ سازمان توسعه تجارت ایران در اجرای ماده ۴۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص تعیین مهلت ثبت سفارش، حداکثر مهلت ورود کالا به کشور و ... جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.
بر این اساس در اجرای ماده ۴۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موارد زیر جهت اجرا و اقدام لازم، تعیین و ابلاغ میگردد:
۱- مدت اعتبار ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی ۹۰ روز از تاریخ صدور تعیین می شود. بدیهی است موارد مربوط به تبصره ۳ ماده ۴۰ آییننامه فوق پس از تعیین توسط وزارت جهاد کشاورزی، به آن دفتر اعلام خواهد شد.
۲- اعتبار درخواستهای ثبت سفارش ۳۰ روز تعیین میگردد.
۳- حداکثر مهلت ورود کالا به کشور:
الف- روش غیربانکی: حداکثر ظرف ۹۰ روز از تاریخ صدور ثبت سفارش، واردکننده مجاز به ورود کالا به کشور میباشد.
ب- روش بانکی: مهلت ورود کالا به کشور در این روش پس از صدور ثبت سفارش، تابع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۴- حداکثر زمان پرداخت کارمزد، ۷۲ ساعت بعد از تأیید پرونده و صدور فیش کارمزد میباشد و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، درخواست ثبت سفارش و یا تمدید حذف میگردد.
۵- تغییر نوع کالای اساسی در ثبت سفارشهایی که برای آنها اعتبار اسنادی گشایش شده و یا حواله ارزی بانکی ارسال شده است، براساس درخواست بانک و مجوز دستگاههای ذیربط قابل انجام است.
۶- لازم به یادآوری است تمدید ثبت سفارش صرفاً براساس تبصره یک ماده ۴۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است و در غیر این صورت تمدید ثبت سفارش امکانپذیر نمیباشد.
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