به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی پیش از ظهر امروز در افتتاح پنج پروژه آموزشی خیرساز در دزفول اظهار کرد: دزفول شهری که به ایثار، از خودگذشتگی، مقاومت و پایداری مشهور شده است؛ برای بنده باعث خوشحالی است که در خدمت خیران چند دقیقه‌ای صحبت و از نزدیک آنها را زیارت می‌کنم.

وی افزود: واقعاً اگر ما به دنبال رسیدن به جامعه‌ای هستیم که در آن جامعه، آسایش و آرامش، نشاط و شادابی برای مردم باشد راهی جز پرداختن به آموزش‌وپرورش و مدرسه‌سازی به معنای کیفیت کار نداریم.

بطحایی عنوان کرد: خیران یقین داشته باشند، فردا کلانتری‌ها خلوت و با ساخت هر کلاس درس، دادگستری‌ها خلوت، نزاع کاهش و آرامش، دوستی و صمیمیت افزایش پیدا می‌کند. وقتی دانش آموزان درست آموزش ببیند، شادمانی، عشق و ایمان در آن افزایش پیدا می‌کند و به خاطر این همت دست خیران را می‌بوسم که تمدن ساز انقلاب و ایران اسلامی است.

وزیر آموزش‌وپرورش اظهار کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری، هر عاملی که مانع استقبال از خیران برای مدرسه‌سازی می‌شود باید برطرف شود؛ هر بخشی از آن که در سطح نهادهای بین‌المللی است را باید برطرف کنیم و هیچ مانعی نباید خیران را از مدرسه‌سازی بر حذر بردارد.

بطحایی عنوان کرد: همه ما در نظام آموزش‌وپرورش چه رسمی و یا چه خیران که بی‌نام‌ونشان هستند، تلاش می‌کنیم تا آموزش‌وپرورش ما به سطحی از کیفیت برسد که دانش‌آموزانی که از در مدرسه بیرون می‌روند، توقعات و اهداف ما را محقق کنند.

وی گفت: دانش آموزان ما باید بانشاط، آزاده، مقاوم، راست‌گو، ظلم‌ستیز و حامی مظلومان باشند و ده‌ها آموزه دینی دیگر را که آموخته‌ایم باید داشته باشند؛ امروز در آموزش‌وپرورش سندی تحت عنوان سند تحول بنیادین داریم که تا حدودی مسیر را مشخص کرده که نیروی انسانی چگونه عمل کند که دانش آموزان به این سطح برسند.

بطحایی با اشاره به اینکه مدیریت مدرسه، فضای آموزشی، برنامه درسی همه در سند تحول بنیادین آمده است، گفت: در مؤلفه‌های مختلف این سند ذکر شده که اگر می‌خواهید به این مطلوبیت در آموزش‌وپرورش برسید باید از چه مسیری عبور کنید. البته در این مسیر موانعی هم داریم که متأسفانه بخشی از آنها سنتی است و از قدیم بود.

وزیر آموزش‌وپرورش عنوان کرد: اگر ما مسئولانی که وظیفه‌ای در آموزش‌وپرورش متقبل شدیم، بخواهیم با همان روشی که در گذشته حرکت کردیم، حرکت کنیم حتماً موانع برطرف نمی‌شوند چون قبلی‌ها نیز همین هدف را داشتند. هنوز وزیر آموزش‌وپرورش و معاونان وی که باید به جای اینکه فکر کیفیت‌بخشی به برنامه‌های آموزشی و پرورشی باشند یا اینکه کاری کنیم تا دانش آموزان چگونه مهارت‌های زندگی، تحمل انتقاد، صبور بودن، مقاومت، بهترین تصمیم‌گیری برای برون‌رفت از سختی‌ها را یاد بگیرند هنوز به جزئی‌ترین مسائل مثل برق، آب، گاز، آسفالت، سقف مدارس، نبود فضای آموزشی برای روستاها که باعث ترک تحصیل فرزندان این مناطق می‌شود، فکر می‌کنیم.

بزرگ‌ترین غم وزیر

بطحایی بیان کرد: آن دانش‌آموزی که به خاطر وضع بد معیشتی از مدرسه رفتن بازمی‌ماند بزرگ‌ترین غم برای من است حتی اگر یک دانش‌آموز باشد؛ اگر درصدد تحول در آموزش‌وپرورش نباشیم حتماً تا چهار سال دیگر که وزیر بیاید باز هم اعلام می‌کند که در اداره آموزش‌وپرورش مشکل دارم. در آموزش‌وپرورش این روزها و این ایامی که توفیق خدمت‌رسانی پیدا کردم به دنبال راه جدیدی برای اداره آموزش‌وپرورش هستیم که در پیدا کردن این راه مشارکت مردم و همکاران آموزشی (یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته) را هم نیاز داریم.

وی گفت: باید زمینه مشارکت همه مردم، فرهنگیان شاغل و بازنشسته را در اداره آموزش‌وپرورش جلب کنیم. به دنبال جذب هزینه آموزش از مردم نیستیم چون پرداخت هزینه آموزش عمومی برعهده دولت است ولی آنها می‌توانند در اداره آموزش‌وپرورش با ما همکاری داشته باشند. می‌خواهیم همکاران و مردم بیش از گذشته مشارکت داشته باشند و یقین داریم با پشتوانه و تمدنی غنی که بین ایرانیان هست، می‌توانیم راه‌هایی جدید برای اداره آموزش‌وپرورش پیدا کنیم.

بطحایی تصریح کرد: در سال آینده، در آموزش‌وپرورش بودجه‌های استانی می‌شود که بعد از حدود ۹ سال دوباره این کار را انجام دادیم؛ البته موانعی سر راه بوده ولی به نظر من ظرفیت بسیار بزرگ و خوبی است. قبلاً ستاد مرکزی بر اساس شاخص‌ها میزان اعتبار هر استان را تعیین می‌کرد ولی از سال آینده با نظارت استاندار این اعتبارات را به استان واگذار می‌کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش بیان کرد: سامانه‌ای را طراحی کردیم که در فروردین سال آینده هر مدرسه‌ای که نیازمند به مدیریت داشته باشد همه معلمان و همکارانی که شرایط لازم را برای احراز مدیریت باشند می‌توانند خود را کاندید و بعد شرایط آن را بررسی کنیم. باید به سمتی حرکت کنیم که افراد تعلق‌خاطر بیشتری به آموزش‌وپرورش پیدا کنند؛ آموزش‌وپرورش امری نیست که فقط دولت دغدغه آن را داشته باشد و متعلق به همه مردم است و در آن بخشی که نقش حاکمیتی ندارد و نقش تصدی‌گری دارد مردم هم باید مشارکت داشته باشند.

آموزش و پرورش بنگاه کاریابی نیست

بطحایی همچنین در خصوص استخدام نیرو در آموزش و پرورش نیز گفت: مسئله استخدام و استخدام رسمی، نهضتی ها و نیروهای حق التدریس فقط در اختیار من وزیر آموزش و پرورش نیست اما واقعا فقط به اندازه نیازم در آموزش و پرورش مجاز به جذب نیروی انسانی هستم. کسی که تجربه کار عملی در آموزش و پرورش دارد؛ مثل نیروهای حق التدریسی و یا نهضتی به شرط داتشن توانایی نسبت به نیروهای جدید، اولویت دارد.

وی افزود: اخیرا نمایندگان مجلس، طرحی را دنبال می کنند که من مجری را تعیین تکلیف می کند و ظرف دو ماه آینده به نتیجه می رسد. درست است که آموزش و پرورش بنگاه کاریابی نیست و وظیفه ندارم برای همه بیکاران جامعه اشتغالزایی کنم که مساوی با کاهش کیفیت آموزشی باشد ولی اگر بین دو نفر نیروی جدید و حق التدریسی برای استخدام قطعا نیروی حق التدریسی یا نهضتی البته به شرط اینکه حداقل شایستگی، توانمندی، شرایط و ضوابط را داشته باشند.

بطحایی بیان کرد: در 6 سال آینده به شدت به نیروی انسانی نیاز داریم و اصلا اینطور نیست که اگر در این طرح نیروی حق التدریسی استخدام نشده احساس امنیت شغلی نداشته باشد چون آموزش و پرورش هنوز به این نیروها برای اداره کردن کلاس ها نیاز دارد.