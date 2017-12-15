به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه، ضمن دعوت همگان به تقوا و پرهیزگاری تنها راه رسیدن به آرامش الهی را تقوا دانست.

وی بر سرلوحه قرار دادن تقوا و پرهیزگاری در تمام امور زندگی تاکید کرد و آن را راحل بسیاری از مشکلات امروز جوامع بشری دانست.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به روایت نامه نوشتن پیامبر اکرم(ص) به خسرو پرویز(پادشاه وقت ایران) و دعوت وی به دین اسلام، گفت: پیامبر (ص) شرح صدر داشت و همین دعوتش از خسرو پرویز نشان از شرح صدر است.

وی اشاره ای نیز به نامه نوشتن امام خمینی(ره) به رئیس جمهور وقت کشور روسیه داشت و تصریح کرد: نامه امام به این ابرقدرت یعنی «گورباچوف» در سال ۶۷ نیز نشان از داشتن شرح صدر است.

آیت الله علما با اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم(ص) در خصوص شرح صدر گفت: همانگونه که پیامبر اکرم(ص) فرمودند افرادی که شرح صدر دارند به قیامت و منزل آخرت نیز توجه می کنند. بنابراین این افراد باید دنیای فانی و غرور فاصله بگیرند.

قدرت امام راحل و رهبری نشات گرفته از شرح صدر است

وی راحل و رهبر معظم انقلاب را دارای شرح صدر دانست و گفت: اینان شرح صدر داشتند، برای همین است که از این همه قدرت برخوردار بوده و هستند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه دوری کردن از مادیات و دنیای فانی را از نعمات الهی برشمرد که نصیب افراد دارای شرح صدر و کسانی چون امام (ره) و مقام معظم رهبری می شود.

وی راحل و رهبر معظم انقلاب را دارای شرح صدر دانست و گفت: اینان شرح صدر داشتند، برای همین است که از این همه قدرت برخوردار بوده و هستند.

خطیب جمعه کرمانشاه دوری کردن از مادیات و دنیای فانی را از نعمات الهی برشمرد که نصیب افراد دارای شرح صدر و کسانی چون امام (ره) و مقام معظم رهبری می شود.

وی اشاره ای نیز به هفته پژوهش داشت و گفت: دولتمردان توجه جدی به پژوهش به خصوص به هنگام ساخت پروژه های ملی داشته باشند.

هزاران پروژه بدون پشتوانه پژوهشی در کشور رها شده است

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: در کشور ما هزاران پروژه بدون پشتوانه پژوهشی لازم نیمه کاره رها شده اند.

آیت الله علما اشاره ای نیز به ۲۷ آذر مصادف با شهادت آیت الله دکتر مفتح داشت و گفت: این روز همچنین به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است.

وی بر وحدت هر چه بیشتر این دو نهاد تاکید کرد و وحدت بین این دو را عاملی برای حل مشکلات جامعه دانست.