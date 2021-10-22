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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۵۷

امام جمعه کرمانشاه:

دولت برای حل مشکل بیکاری و مسکن جوانان تلاش کند

دولت برای حل مشکل بیکاری و مسکن جوانان تلاش کند

کرمانشاه- امام جمعه کرمانشاه گفت: مردم با مشکلاتی نظیر بیکاری جوانان، مسکن، ازدواج و معیشت رو به رو هستند و دولت جدید باید با تمام توان در جهت حل این مشکلات اقدام کند

‌به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر امروز در خطبه نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف خداوند از ارسال پیامبران و قرار دادن دین در اختیار بندگان پیاده کردن اخلاق الهی و انسانی است و اگر کسی به دستورات دین عمل کند از راه مستقیم منحرف نخواهد شد.

وی با اشاره به فرا رسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، افزود: هفته وحدت از ابتکارات و کارهای بزرگ امام خمینی (ره) است و با وجود ۱.۵ میلیارد مسلمان در سراسر جهان حفظ وحدت بین مذاهب مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: کشور و استان کرمانشاه با مشکلاتی نظیر بیکاری جوانان، مسکن، ازدواج و معیشت رو به رو است و دولت جدید باید با تمام توان در جهت حل این مشکلات اقدام کند و رئیس جمهور نیز با تمام توان در حال فعالیت هستند و تمام مسئولان باید به وی کمک کنند.

علما بیان کرد: مسئولان و سیاسیون باید از سیره پیامبر اکرم (ص) برای حکمرانی الگو گرفته و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به وقایع چهار آبان ماه و افشاگری امام خمینی بر ضد لایحه کاپیتولاسیون، خاطر نشان کرد: آمریکا به وسیله لایحه کاپیتولاسیون حقی را برای خود در نظر گرفته بود که اگر هر جنایت و خیانتی انجام دهد، هیچکس نتواند به آن اعتراض کند و این یعنی اسارت و امام خمینی (ره) برضد آن دست به افشاگری زد.

امام جمعه کرمانشاه گفت: آمریکایی‌ها از پهلوی ماهانه برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان به عنوان حق توحش یعنی زندگی در میان افراد وحشی طلب می‌کردند و یعنی آمریکایی‌ها ملت ایران را کنترل می‌کردند.
علما اضافه کرد: شهادت آیت الله حاج مصطفی فرزند امام خمینی (ره) در روز اول آبان ماه است و شهادت ایشان در سال ۱۳۵۶ سبب پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد و امام خمینی (ره) آن را از الطاف خفیه الهی می‌دانستند.

کد مطلب 5333725

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