دولت برای حل مشکل بیکاری و مسکن جوانان تلاش کند

‌به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر امروز در خطبه نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف خداوند از ارسال پیامبران و قرار دادن دین در اختیار بندگان پیاده کردن اخلاق الهی و انسانی است و اگر کسی به دستورات دین عمل کند از راه مستقیم منحرف نخواهد شد.

وی با اشاره به فرا رسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، افزود: هفته وحدت از ابتکارات و کارهای بزرگ امام خمینی (ره) است و با وجود ۱.۵ میلیارد مسلمان در سراسر جهان حفظ وحدت بین مذاهب مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: کشور و استان کرمانشاه با مشکلاتی نظیر بیکاری جوانان، مسکن، ازدواج و معیشت رو به رو است و دولت جدید باید با تمام توان در جهت حل این مشکلات اقدام کند و رئیس جمهور نیز با تمام توان در حال فعالیت هستند و تمام مسئولان باید به وی کمک کنند.

علما بیان کرد: مسئولان و سیاسیون باید از سیره پیامبر اکرم (ص) برای حکمرانی الگو گرفته و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به وقایع چهار آبان ماه و افشاگری امام خمینی بر ضد لایحه کاپیتولاسیون، خاطر نشان کرد: آمریکا به وسیله لایحه کاپیتولاسیون حقی را برای خود در نظر گرفته بود که اگر هر جنایت و خیانتی انجام دهد، هیچکس نتواند به آن اعتراض کند و این یعنی اسارت و امام خمینی (ره) برضد آن دست به افشاگری زد.

امام جمعه کرمانشاه گفت: آمریکایی‌ها از پهلوی ماهانه برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان به عنوان حق توحش یعنی زندگی در میان افراد وحشی طلب می‌کردند و یعنی آمریکایی‌ها ملت ایران را کنترل می‌کردند.

علما اضافه کرد: شهادت آیت الله حاج مصطفی فرزند امام خمینی (ره) در روز اول آبان ماه است و شهادت ایشان در سال ۱۳۵۶ سبب پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد و امام خمینی (ره) آن را از الطاف خفیه الهی می‌دانستند.