ارتباط با اروپا نتوانسته در برجام کمک حال ما باشد

سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل منطقه پیرامون نقش اروپا در موضوع برجام و بهره ای که از نزدیکی با اروپایی ها نصیب ایران نشد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نگاهی به روند ارتباط کشورهای اروپایی با ایران، قبل و پس از انقلاب اسلامی متوجه می شویم که نباید فراموش کنیم که این کشورها همواره به دنبال منافع خود بوده و به ایفای نقش استعماری دیرینه خود علیه کشورمان بوده اند.

کارشناس مسائل منطقه افزود: پس از پیروزی انقلاب، تعدادی از کشورهای اروپایی کمک حال سیاست های استعماری آمریکا در منطقه و علیه منافع ملی ایران بوده اند و ما نباید نقش برخی از کشورهای اروپایی را در جلوگیری از پیروزی انقلاب اسلامی و مخالفت ها با آن را فراموش کنیم و این مخالفت ها با شروع جنگ تحمیلی به شکل حمایت تسلیحاتی از رژیم بعث صدام درآمد.

صدرالحسینی با بیان اینکه پس از پیروزی در دفاع مقدس مسئله سازندگی در کشور مطرح شد تصریح کرد: این اتفاق همگام با تحریم های چند لایه آمریکایی ها مبنی بر تحریم فروش نفت ایران در قالب قانون داماتو کشورهای اروپایی بود که اروپایی ها تا حدودی به آمریکا کمک و تلاش کردند که سازندگی در ایران به تأخیر بیفتد.

وی یادآور شد: در پرونده برجام ما شاهد تقسیم کاری هستیم که آمریکایی ها یک نقش بسیار گزنده و اروپایی ها یک نقش تعدیل کننده را بازی کردند و در جریانات اخیر پس از برجام هم ما می بینیم که اروپایی ها با توجه به اینکه احساس کردند از بازارهای ایران طی ۳۰ سال اخیر بازمانده اند، تلاش کردند این عقب ماندگی را به وسیله پرونده هسته ای ایران تاحدودی جبران کنند.

کارشناس مسائل منطقه گفت: ابتدا فرانسوی ها با یک گروه اقتصادی وارد ایران شدند و تلاش کردند بخش قابل توجهی از صنایع خودروسازی و برخی دیگر از صنایع وابسته آن را متعلق به خودشان کنند، انگلیسی ها هم در چند هفته اخیر احساس کردند که از فرانسه عقب افتادند و با توجه به مشکلات اقتصادی داخلی خودشان در صدد هستند بخشی از این مشکلات را از طریق عقد قرارداد اقتصادی با ایران حل و فصل کنند.

صدرالحسینی خاطرنشان کرد: همچنین باید به نقش طولانی مدت کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلیس در مسائل منطقه ای و دخالت های اخیر انگلیس در مسئله همه پرسی کردستان عراق، در ارتباط با انقلاب در بحرین و یا فروش تسلیحات نظامی به حکمرانان بحرینی و دیگر اموری که تا کنون در برخی از کشورهای منطقه انجام داده اند توجه کرد.

وی تصریح کرد: تاکنون ارتباط با برخی کشورهای اروپایی نتوانسته در خصوص موضوع برجام به جمهوری اسلامی کمکی کرده باشد و اظهارات اخیر خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم این مسئله را تأیید می کند.

کارشناس مسائل منطقه گفت: باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که برخی در کشور به دنبال این هستند که با نزدیک شدن به اروپایی ها، شکافی را میان آمریکا و اروپا ایجاد کنند و البته این مسئله را با درنظر گرفتن منافع ملی کشور پیگیری می کنند. اما تاکنون این استراتژی جواب مثبت نداده و به دلیل ارتباطات استعماری تنگاتنگ میان اروپایی ها و امریکا این سیاست جواب نداده و از ابتدا شکست خورده است و نمی توان بر روی این راهبرد سرمایه گذاری بلندمدتی را داشت.