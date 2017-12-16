یزد؛ یک گام تا برخورداری کامل از گاز

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت نفت، سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، گفت: شهر بهاباد به عنوان آخرین شهر فاقد گاز استان یزد در هفته جاری به شبکه گاز طبیعی کشور متصل خواهد شد و مردم این شهر در زمستان امسال، از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: این مراسم همزمان با بهره‌برداری رسمی از خط انتقال گاز بافق – بهاباد صورت می‌گیرد که طی آن جمعیتی بالغ بر ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد.

مومنی تصریح کرد: تاکنون، ۲۰ شهر از ۲۱ شهر استان یزد طی روندی ۲۰ ساله از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند و سرانجام با تلاش و همت مجموعه شرکت گاز استان یزد و حمایت‌های مسئولان کشوری و استانی، با بهره‌مندی شهر بهاباد از نعمت گاز طبیعی ۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار می‌گیرند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در تشریح این پروژه گفت: این پروژه با اجرای ۶۲ کیلومتر شبکه فولادی و پلی اتیلن، نصب یک ایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت ۳۰ هزار متر مکعب بر ساعت، نصب ۲ ایستگاه تقلیل فشار (TBS) به ظرفیت بیش از ۱۰ هزار مترمکعب بر ساعت و همچنین نصب دو هزار عدد انشعاب صورت پذیرفته است. با احداث هشت هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه پلی اتیلن و فولادی در استان یزد، بیش از ۴۲۰ هزار مشترک جذب و ۲۳۰ هزار انشعاب گاز نصب شده که سبب بهره مندی ۹۷ درصد جمعیت استان از این نعمت خدادادی شده است.



