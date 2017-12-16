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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خبرداد؛

یزد؛ یک گام تا برخورداری کامل از گاز

یزد؛ یک گام تا برخورداری کامل از گاز

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: با گازرسانی به آخرین شهر در استان یزد تا پایان هفته جاری، همه مردم این شهر از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت نفت، سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، گفت: شهر بهاباد به عنوان آخرین شهر فاقد گاز استان یزد در هفته جاری به شبکه گاز طبیعی کشور متصل خواهد شد و مردم این شهر در زمستان امسال، از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: این مراسم همزمان با بهره‌برداری رسمی از خط انتقال گاز بافق – بهاباد صورت می‌گیرد که طی آن جمعیتی بالغ بر ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد.

مومنی تصریح کرد: تاکنون، ۲۰ شهر از ۲۱ شهر استان یزد طی روندی ۲۰ ساله از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند و سرانجام با تلاش و همت مجموعه شرکت گاز استان یزد و حمایت‌های مسئولان کشوری و استانی، با بهره‌مندی شهر بهاباد از نعمت گاز طبیعی ۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار می‌گیرند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در تشریح این پروژه گفت: این پروژه با اجرای ۶۲ کیلومتر شبکه فولادی و پلی اتیلن، نصب یک ایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت ۳۰ هزار متر مکعب بر ساعت، نصب ۲ ایستگاه تقلیل فشار (TBS) به ظرفیت بیش از  ۱۰ هزار مترمکعب بر ساعت و همچنین نصب دو هزار عدد انشعاب صورت پذیرفته است. با احداث هشت هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه پلی اتیلن و فولادی در استان یزد، بیش از ۴۲۰ هزار مشترک جذب و ۲۳۰ هزار انشعاب گاز نصب شده که سبب بهره مندی ۹۷ درصد جمعیت استان از این نعمت خدادادی شده است.


 

کد مطلب 4173750

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