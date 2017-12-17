  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷

نشست ۳ جانبه سران نظامی افغانستان، پاکستان و ناتو در کابل

نشست ۳ جانبه سران نظامی افغانستان، پاکستان و ناتو در کابل

وزارت دفاع افغانستان از برگزاری نشست ۳ جانبه بین فرماندهان نظامی افغانستان، پاکستان و ناتو خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کردند که نشست ۳ جانبه بین فرماندهان نظامی افغانستان، پاکستان و نیروهای حمایت قاطع ناتو در کابل برگزار شد.

ژنرال «دولت وزیری» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که این نشست در مقر وزارت دفاع این کشور برگزار شد و فرماندهان نظامی افغانستان، پاکستان و نیروهای حمایت قاطع در مورد مشکلات موجود در دو سوی خط دیورند به مذاکرات پرداختند.

وی افزود که این نشست در ادامه نشست‌های قبلی صورت گرفته که هر ۳ ماه یک بار برای رایزنی‌ برگزار می‌ شود.

در این نشست ۳ جانبه مقام‌های نظامی در سطح فرماندهان حضور داشته‌اند.

این درحالی است که صبح امروز نیز هیئت پارلمانی پاکستان برای گفتگو در مورد روابط دوجانبه با هیئت رؤسای مجلس نمایندگان افغانستان، وارد کابل شد.

کد مطلب 4174231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها