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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

در جلسه علنی امروز صورت گرفت؛

موافقت مجلس با اولویت بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان

موافقت مجلس با اولویت بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی فوریت لایحه حمایت از حقوق معلولان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با فوریت این لایحه موافقت کردند.

این لایحه که در ۳۵ ماده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده در سرفصل هایی همچون مناسب سازی و دسترس پذیری معابر و اماکن عمومی، ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی به معلولان، ارائه خدمات ورزشی، فرهنگی و هنری و فراهم کردن زمینه کارآفرینی و اشتغال آنها تهیه و تنظیم شده است.

نمایندگان با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن با فوریت و اولویت بررسی این لایحه موافقت کردند.

احتمالا نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه هفته جاری وارد بررسی جزئیات و کلیات این لایحه می شوند.

کد مطلب 4174301

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    نظرات

    • علی IR ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
      0 0
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      به نام معلولان به کام مسولان ما معولان آنقدر بازی خوردیم که دیگر چشممان آب نمیخورد چند سال پیش هم مبلغی بابت هزینه کارشناس در مورد مسکن ازما گرفتن بعد هم فهمیدیم دروغه

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