به گزارش خبرنگار مهر، مستند «به کجا می رویم؟» ساخته رضا مجلسی به جشنواره «پرنده و طبیعت» راه یافت.

این فیلم مستند درباره مشکل پسماند و تبعات زیست محیطی ناشی از آن است و درباره آن هشدار می‌دهد.

جشنواره «پرنده و طبیعت» از سال ۱۹۹۱ هر سال در ماه آوریل در ساحل سَم برگزار می شود و بهترین مستندهای جهان را ارایه می‌کند و حدود ۳۰ فیلم از پرندگان، حیوانات و محیط زیست در طول یک هفته به نمایش درمی‌آیند.

این جشنواره در سال ۲۰۱۸ از ۲۱ تا ۲۹ آوریل در ابویل برگزار می شود.

شهر ابِویل در شهرستان سم در ناحیه پیکاردی با جمعیت ۲۴٬۰۵۲ نفر در کشور فرانسه واقع شده است.