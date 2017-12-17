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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳

«به کجا می رویم؟» به جشنواره‌ای در فرانسه می‌رود

«به کجا می رویم؟» به جشنواره‌ای در فرانسه می‌رود

مستند «به کجا می رویم؟» ساخته رضا مجلسی به جشنواره ای در فرانسه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «به کجا می رویم؟» ساخته رضا مجلسی به جشنواره «پرنده و طبیعت» راه یافت.

این فیلم مستند درباره مشکل پسماند و تبعات زیست محیطی ناشی از آن است و درباره آن هشدار می‌دهد.

جشنواره «پرنده و طبیعت» از سال ۱۹۹۱ هر سال در ماه آوریل در ساحل سَم برگزار می شود و بهترین مستندهای جهان را ارایه می‌کند و حدود ۳۰ فیلم از پرندگان، حیوانات و محیط زیست در طول یک هفته به نمایش درمی‌آیند.

این جشنواره در سال ۲۰۱۸ از ۲۱ تا ۲۹ آوریل در ابویل برگزار می شود.

شهر ابِویل در شهرستان سم در ناحیه پیکاردی با جمعیت ۲۴٬۰۵۲ نفر در کشور فرانسه واقع شده است.

کد مطلب 4174378
زهرا منصوری

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